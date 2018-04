Sergi Belbel estrena con el Teatro Valle Inclán su primera comedia romántica

Madrid, 4 abr (EFE).- Después de siete años de "sequía creativa" y "saturado" del conflicto catalán, Sergi Belbel estrena este viernes en el Teatro Valle Inclán de Madrid "Si no te hubiese conocido", una comedia romántica que flirtea con la fantasía y los universos paralelos.

"Es un género que no me gusta como espectador, pero he ido a parar a él sin querer, por contraste con lo que está sucediendo en el mundo, con tensiones difíciles de llevar y una crisis económica que parece ahí instalada para siempre", ha explicado el director y dramaturgo hoy en rueda de prensa.

El amor surge "como respuesta a lo que no tiene solución", pero no todo es almíbar. "Hay una carga trágica subterránea", ha apuntado Belbel, acompañado por los actores de la obra: Unax Ugalde, Marta Hazas, Ana Cerdeiriña y Óscar Jarque.

De ese sustrato trágico no han querido desvelar mucho más para no estropear la sorpresa. El protagonista es un hombre de negocios, Eduardo (Ugalde), muy enamorado de su mujer Elisa (Hazas), que para superar un trauma se sumerge en su propio pasado y empieza a preguntarse "qué hubiera sucedido si...".

Esa pregunta es el mecanismo que mueve toda la trama y la despliega en una serie de realidades paralelas. "Eduardo se introduce en el laberinto de su vida para explorar lo que llamamos bifurcaciones de vida", ha afirmado Belbel.

La conclusión es que "el amor verdadero" está en todos los caminos, por encima del azar. Los protagonistas se encuentran en diferentes momentos de sus vidas, y habiendo vivido experiencias que les cambian, pero siempre que se cruzan "algo estalla".

Coproducida por el Centro Dramático Nacional y Octubre Producciones, "Si no te hubiese conocido" cuenta con una escenografía muy simple, minimalista que apela a la imaginación del espectador.

Excepto en tres o cuatro escenas, hay una pared blanca y dos sillas y, proyectada en la pared, la fecha en la que se sitúa la acción.

Belbel ha citado como inspiración una frase del poeta persa Yalal al-Din Rumi que dice que "los amantes no se encuentran finalmente en algún lugar, están dentro el uno del otro todo el tiempo", y otra del físico estadounidense Michio Kaku sobre los infinitos universos posibles, tantos como réplicas de nosotros mismos.

Ugalde, que afronta su primer papel protagonista en teatro, ha destacado la química que se ha despertado tanto con Hazas como con el propio Belbel. "Era un guion complejo y un personaje difícil, pero desde la primera reunión con Sergi en Barcelona vimos que la cosa funcionaba", ha dicho.

Para Hazas, la combinación de historia de amor y viajes en el tiempo era "la mezcla perfecta", e interpretar a un personaje en diferentes edades, todo un reto, por "cómo te va cambiando el carácter en función de los encuentros y experiencias que te ocurren".

Cerdeiriña y Jarque dan vida a los amigos de la pareja y cumplen la función de "introducir conflictos" a los personajes principales.

Sobre su periodo de "sequía creativa", Belbel, director del Teatro Nacional de Cataluña entre 2006 y 2013 y Premio Nacional de Literatura Dramática, entre otros reconocimientos, ha señalado que no ha dejado de dirigir obras de otros, lo que también le nutre como autor y que ahora ha escrito tres obras de golpe, entre ellas una serie para televisión.

"Si no te hubiese conocido" podrá verse hasta el 6 de mayo en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán.