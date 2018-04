El escritor Javier Moro publica 'Mi pecado': "Estoy acostumbrado a la polémica"

El escritor Javier Moro publica 'Mi pecado' (Espasa), premio Primavera de Novela 2018, en la que relata la carrera de la actriz española Conchita Montenegro en el Hollywood de los años 20 y su historia de amor con la estrella Leslie Howard, que tuvo su continuación en España durante la II Guerra Mundial.

"Estoy acostumbrado a la polémica", ha reconocido en una entrevista con Europa Press el autor, ante el hecho de que este último libro coincida relativamente con el publicado hace unos meses por la periodista Carmen Ro también sobre la vida de la actriz española en 'Mientras tú no estabas'.

"Pasa muchas veces, que salen dos libros con el mismo tema. Con este libro, yo ya había hecho mi investigación cuando Carmen Ro publicó el suyo y no me lo leí, además de que la gente que yo entrevisté no había estado con ella. Por eso, no fue un libro que tuviera en cuenta para mi trabajo y no lo mencioné, y eso molestó", ha lamentado.

Esta 'polémica' también le llegó a Moro con la publicación de una anterior novela, 'El sari rojo', que llegó a estar prohibido cinco años en India. "Quisieron impedir que mi libro saliese pero no podían hacerlo legalmente, porque no me inventé nada, así que crearon un clima de violencia que hizo que ningún editor lo publicara. Pasados cinco años y cuando perdieron poder, salió el libro y fue uno de los grandes éxitos: al final, fue un regalo por una campaña de promoción soñada", ha ironizado.

El escritor compara esa situación con la de 'Fariña', el libro de Nacho Carretero bajo secuestro judicial en España. "Me suena medieval que prohíban libros, es como me hicieron en la India. No se puede hacer, otra cosa es que haya un libelo o una difamación, pero prohibir libros en general es un auténtico horror", ha aseverado.

Por las páginas de 'Mi pecado' circulan nombres conocidos como los de Edgar Neville, Luis Buñuel o Jardiel Poncela en un Hollywood multicultural. Pero la auténtica protagonista es una mujer, Conchita Montenegro, con la que Moro pretende "hablar de la Historia de una época".

"Estoy rescatando personajes porque me parece que los españoles miramos la Historia como si no fuera importante y en realidad es lo que nos define. Nos hemos creído una leyenda negra que han construido nuestros enemigos y la hemos incorporado, hay que quitárselo de encima y estos personajes ayudan a entenderlo", ha señalado.

De hecho, para el autor hay muchos paralelismos con algunos de los hechos que ocurren a día de hoy, como por ejemplo la llegada de inmigrantes a Estados Unidos. "Lo de Trump no es nuevo, tras el 'crack' del 29 echaron del país a dos millones de trabajadores mexicanos en un día. Eso ni siquiera se atreven a hacerlo hoy", ha recordado.

La propia Conchita Montenegro sufrió esas políticas migratorias --no le renovaron el visado-- e incluso acoso sexual, durante el rodaje de una película con Clark Gable. "Tampoco Harvey Weinstein es un invento de ahora: nació en los primeros años de Hollywood, donde el abuso era total y gente que concentraba mucho poder se aprovechaba de posiciones desiguales", ha denunciado.

Respecto a si se ha perdido el 'glamour' del Hollywood de entonces, Moro no está de acuerdo. "Ese glamour sigue existiendo, pero ahora es Brad Pitt y Angelina Jolie. Las grandes estrellas siguen mandando sobre el presupuesto y cobran cifras astronómicas, quizás lo que haya cambiado es el contenido, que ahora las películas son para niños de trece años y con muchos efectos especiales", ha concluido.