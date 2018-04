Mañana empiezan los paros contra la fusión del Real y la Zarzuela

Madrid, 4 abr (EFE).- A partir de mañana una decena larga de representaciones de distintas unidades de producción del Inaem se verán afectadas por los paros parciales que ha programado el comité de huelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para protestar contra la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Real.

El primero de los espectáculos afectados será precisamente el estreno mundial en la Zarzuela de "Policías y ladrones", de Tomás Marco, que tiene su primera función prevista para mañana. El paro se repetirá en ese recinto el día 11.

El día 6 la protesta coincidirá con el estreno de la obra "Si no te hubiese conocido", de Sergi Belbel, en el Teatro Valle Inclán, donde también está en cartel "Consentimiento".

Ambas obras son del Centro Dramático Nacional (CDN), otra de las unidades de producción del Inaem, que dirige Montserrat Iglesias.

En el Valle Inclán hay también convocado paro el 14 de abril, un día que están programadas funciones tanto de "Si no te hubiese conocido" como de "Consentimiento".

También se verán afectados los espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) del 6 de abril en el Teatro Calderón de Valladolid, y el concierto que la OCNE programado en el Auditorio Nacional el día 7, con Juanjo Mena dirigiendo "De pianos y órganos", y el del día 20, en el que estaba prevista la representación de "Por las barbas de Bartok", dirigido por David Afkham.

Los paros se extenderán al 13 de abril, cuando la CNTC tenía previsto el estreno de "El burlador de Sevilla" en el Teatro de la Comedia, y el Ballet Nacional de España (BNE) su gira por Canarias (13 y 14), en el Teatro Cuyas de Las Palmas de Gran Canaria.

La función del día 8 en Teatros del Canal de la Compañía Nacional de Danza (CND) de "The show must go on", y su gira del 17 en Francia, en el Theatre National de Bretagne, se verán también afectadas.

En el Teatro María Guerrero hay paros convocados el 19 y 21 de abril, que coinciden con la representación de "El concierto de San Ovidio", de Buero Vallejo.

Los paros, convocados entre las 19:00 y las 21:00 horas, podrían "extenderse" en el tiempo y afectarán "al resto" de los centros del Inaem -la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), el Centro Nacional de Difusión Musical (CNMD), el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) y el Centro de Documentación de Música y Danza (CDMD)- los días 12 y 26 de abril.

El Teatro Real también vivirá una jornada de paro parcial el 12 de abril durante la celebración del World Forum Opera para "hacer visibles a los compañeros del Real".