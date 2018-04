Bianco espera que la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela "no sirva para empeorar nada"

5/04/2018 - 15:00

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha señalado este jueves que espera que la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela "no sirva para empeorar nada" y que todos puedan seguir "trabajando bien".

"No tengo un argumento claro, no tengo todos los elementos sobre la mesa para poder juzgar", ha afirmado Bianco en declaraciones a los medios de comunicación antes del comienzo de la presentación de 'Descubriendo a Padilla', celebrada el mismo día en el que comienzan los paros convocados en protesta por la fusión de ambos teatros.

Estos paros afectarán al estreno mundial de la producción 'Policías y ladrones', prevista para este jueves, así como al resto de las representaciones programadas. Bianco ha indicado que "no hay ninguna intención" detrás de esta decisión y está convencido de que podría haber sido otra producción.

Bianco, quien junto a un grupo de "privilegiados" vio ayer el ensayo general de 'Policías y ladrones', ha señalado no estará este jueves a las 19.00 horas en la concentración convocada a las puertas del Teatro de la Zarzuela, sino dentro. "Tengo que recibir al público, explicarles, ver que se devuelva el dinero y controlar todo eso", ha dicho.

El director del Teatro Real ha señalado que le gustaría retomar 'Policías y ladrones' porque hay detrás un "trabajo maravilloso" y le daría "mucha pena dejarla en un almacén".

En cuanto a los avances después de leer el Real Decreto de la fusión y tras las últimas reuniones con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, Bianco ha manifestado que no tiene "ninguna novedad" al respecto.

En declaraciones a Europa Press, Bianco ha indicado que guarda "esperanza" acerca de un acuerdo y una posible desconvocatoria de los paros, pero ha precisado que no está en sus "manos" porque él no es el "negociador".

"Me gustaría que volvamos por el camino del trabajo y del diálogo, de estar todos bien. Esta situación no es gusto de nadie. Me gustaría seguir trabajando sin tener este problema, que se solucionase, que todo el mundo esté contento", ha dicho.

ZARZUELA: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Preguntado por el inicio de los trámites para declarar la zarzuela Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, anunciado ayer por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Bianco lo ha valorado como algo "positivo", tal y como ha señalado a los medios.

En este sentido, el director del Teatro de la Zarzuela ha señalado que "al margen de la situación que se está viviendo", está "muy bien comprometerse con el género de la zarzuela". "Coincide con el motivo por el que estoy en este teatro: defender y salvaguardar la música española y sus intérpretes", ha dicho Bianco, quien ha insistido en que "el momento no importa".