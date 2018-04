La Asociación de Editores de Madrid se retira de la Feria del Libro de Madrid

Madrid, 5 abr (EFE).- La Asociación de Editores de Madrid ha decidido retirarse de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Madrid porque al tener 3 de los 11 puestos en ese órgano de toma de decisiones ven "limitada" su capacidad de influencia en defensa de sus socios así como en el desarrollo de su modelo de feria.

"Eso no significa que estemos haciendo boicot a la feria. Los editores irán como han ido siempre y desde la asociación no le hemos dicho a nadie que deje de ir. Simplemente es que consideramos que si estamos dentro somos copartícipes de decisiones que no compartimos", ha explicado a EFE su secretario general, Carlos Ortega.

A la feria fueron el año pasado 324 editoriales y aunque aún no sabe el número de las que repetirán en 2018, sí supone que se reducirán porque "desaparecen las de la entrada por O'Donnell" y se ha excluido a las que imprimen facsímiles.

"Desde hace años se vienen produciendo determinadas problemas como la exclusión de las editoras de facsímiles o la reducción de 4 a 3 metros de muchos de sus stand. Nuestra visión de la feria es distinta a la que tienen los libreros y con nuestra representación en el comité no podíamos defender nuestros interesantes", detalla Ortega.

En la Comisión Organizadora, los editores tenían tres puestos, los distribuidores tienen dos y los libreros cinco. El presidente, "que es de los libreros", según Ortega, tiene voto de calidad.

La decisión de autoexcluirse la tomaron a principios del pasado mes en asamblea y ya se lo han comunicado a las otras asociaciones.