La XI Noche de los Teatros llega este sábado a Madrid y compartirá protagonismo en la agenda cultural con Teatralia

5/04/2018 - 17:50

La Comunidad de Madrid presenta para este fin de semana una agenda cultural repleta de actividades para todos los públicos. Música, danza, exposiciones e innumerables actividades infantiles, donde el teatro será el gran protagonista.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El próximo sábado, la Comunidad de Madrid celebra la XI Edición de la Noche de los Teatros. Esta nueva edición se celebrará en lugares tan emblemáticos como la Real Casa de Correos, la Real Casa de Postas, la plaza de Pontejos, el Auditorio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Casa Museo de Lope de Vega, los Teatros de Canal, el Centro Cultural Paco Rabal, el Centro de Arte Dos de Mayo, el Teatro Real Coliseo de Carlos III, el Teatro de la Abadía y el Círculo de Bellas Artes, entre otros.

La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol se convertirá así en el epicentro de la programación del sábado, que dará comienzo con la lectura del pregón, a cargo de los actores Natalia Sánchez y Nacho Sánchez, con texto de José Padilla.

Este será el pistoletazo de salida de una programación que llegará hasta la medianoche, con obras como '#Malditos16', de Coarte Producciones y Centro Dramático Nacional, 'Playoff' de La Joven Compañía o La dama boba, de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Alfredo Sanzol, entre otras.

En la Real Casa de Postas se podrá disfrutar de una programación infantil con compañías veteranas como Ultramarinos de Lucas o una muestra del trabajo de los alumnos de la escuela Primera Toma.

Para finalizar la noche del sábado, a las 21 horas, en el Wizink Center llega a España la banda de Las Vegas Imagine Dragons para presentar su último disco Evolve.

TEATRALIA

El teatro para los más pequeños tendrá su espacio en los escenarios de toda la región con el comienzo de la XXII edición del Festival Teatralia, que reúne a compañías de todo el mundo que no solamente hablan sobre los niños, sino que entablan diálogo con ellos a través de modernas y variadas propuestas.

El programa de este año incluye 26 formaciones que vienen desde Corea, Canadá, Israel, Irlanda, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Madrid y contará con 126 funciones de 25 espectáculos de todas las artes escénicas, que van a tener lugar entre el 6 y el 29 de abril, en 27 municipios de la región.

La inauguración corre a cargo de la compañía surcoreana BRUSH Theatre LLC, que mañana viernes sube al escenario del Teatro de La Abadía su pieza más conocida y premiada, BRUSH, un espectáculo para niños a partir de 3 años que cuenta con música en directo, danza, marionetas, seis intérpretes y mucho humor.

Desde Francia llega la emblemática compañía Ensemble Fa7, con la representación de Mèliés, un homenaje a la apasionante figura del padre del cine. Será el sábado 7 de abril a las 18.30 horas, en el Centro Cultural Paco Rabal.

Además, durante este primer fin de semana los madrileños de La Gata Japonesa presentan Lumières Foraines que podrá verse en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas mañana viernes y en el Auditorio Municipal de San Martín de la Vega el domingo.

'Historia de un contratiempo', un "aplaudido y premiado" espectáculo en el que cuatro intérpretes comparten escenario con una máquina del tiempo que evoca las ficciones de Julio Verne, en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey el domingo a las 18 horas.

La compañía Teatre al Detall, presenta la obra 'La nena dels pardals' (La niña de los gorriones), premio de la Crítica de Recomana al Mejor Espectáculo Familiar 2017.

Se representará en el Centro Cultural Pilar Miró, el sábado a las 19 horas y contará con audiodescripción para personas con discapacidad visual.

La programación infantil de este fin de semana se completa con Euria (Lluvia), de la compañía Markeliñe, el sábado a las 18:00 horas en el Teatro Municipal de Colmenarejo.

También contaremos con la representación de La gallina de los huevos de oro, a cargo de Zum-Zum Teatre, el sábado a las 18:00 horas, en el teatro Bulevar de Torrelodones, y el domingo a las 12:30 en el Real Coliseo de El Escorial.

Y el precioso espectáculo de clown The Bockety World of Henry and Bucket (El descacharrado mundo de Henry y Bucket) de la compañía irlandesa Barnstorm Theatre Company, en teatro del Bosque de Móstoles, el domingo a las 18 horas.

TEATROS DEL CANAL

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan el estreno en la Comunidad de Madrid de Die Ehe der Maria Braun (El matrimonio de Maria Braun), una obra basada en la película de Rainer Werner Fassbinder, con dirección de Thomas Ostermeier.

También se presenta The show must go on, una pieza emblemática del coreógrafo Jérôme Bel que por primera vez interpretará la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de José Carlos Martínez.

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid contarán el estreno absoluto de 'Future Lovers', de la compañía La Tristura (o lo que es lo mismo, Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez).

Y el domingo en la Sala Verde a las 12 horas, los Jóvenes Cantores de la ORCAM y un Trío de Jazz interpretarán, dentro del Ciclo Ibercaja de Música, la pieza El agua, un concierto de jazz con piezas de compositores contemporáneos.