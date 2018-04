La Pegatina: "Vamos a dar literalmente la vuelta al mundo... ¡Tiembla Willy Fog!"

5/04/2018 - 18:21

Como una perfecta maquinaria festiva que nunca se detiene, La Pegatina saca tiempo mientras encadena una vuelta al mundo tras otra para componer nuevas canciones. Así llevan ya quince años y este viernes entregan su sexto álbum de estudio, Ahora o nunca (Warner Music), algo que celebran montando esta semana su propio bar en el centro de Madrid para atender a la prensa y desarrollar diversas actividades para encontrarse con sus numerosos fans.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Esto era la antigua Boca del Lobo", recuerda a Europa Press el guitarrista Rubén Sierra, quien luego explica: "Es una forma de estar cerca de nuestro público, que es algo que siempre nos ha gustado. Lo hemos decorado a nuestro gusto, con nuestras fotos, para estar con la gente que nos da de comer y está ahí apoyándonos".

En su bar cuentan también las horas para que esté disponible el álbum este viernes, algo que celebrarán con una actuación gratuita encima de un autobús turístico en Ciudad Universitaria a partir de las 12:30 de la mañana. Otro regalo para sus fans, que en Ahora o nunca encontrarán "un discazo" en el que han puesto "mucho cariño y mucha pasión", según destaca el batería Sergi López.

Para conseguir ese resultado final, la banda barcelonesa se alió en esta ocasión con el productor Rafa Arcaute, conocido por sus trabajos con Calle 13, Andrés Calamaro o Diego Torres, entre otros, siempre con el objetivo de "volver a experimentar y sorprender a la gente", tal y como afirma Rubén. "Le ha dado un toque diferente pero manteniendo nuestro sonido", apostilla.

Parte importante también ocupan las variopintas colaboraciones, que van desde Amaral y Rozalén hasta Macaco, pasando por Los Caligaris y Will and The Hope. "El álbum es un resumen de todas las experiencias que hemos ido viviendo durante los últimos años, con viajes, conciertos con artistas diferentes y aprendizaje. Eso lo mezclas y llegas al resultado que es Ahora o nunca", resume el trompetista Axel Magnani.

Alérgicos a las etiquetas, destaca Rubén que aunque sea un tópico, "la música es un lenguaje universal", al tiempo que reflexiona sobre su poder para conectar con sus fans: "Hacemos lo que nos da la gana tanto grabando como en el escenario. Hacemos lo que nos gusta. Y si nos gusta a nosotros, vamos a transmitir esa energía. La gente conecta con nosotros porque ve que hay ahí gente trabajando y pasándolo bien y eso se contagia".

GIRA INTERMINABLE

Es en el directo donde se materializa esa comunión con sus seguidores de La Pegatina, una banda que recorre el mundo con sus canciones con pasmosa naturalidad. "Las giras pesan", concede Sergi entre risas, antes de adoptar cierto tono de solemnidad para asegurar que el cansancio que puedan sentir se evapora cuando salen a tocar "en un bar en Australia o Japón" y ven a la gente "sonriendo y bailando".

"Nuestras giras son originales porque no nos quedamos en un circuito pequeño de los que repiten los mismos sitios cada año", prosigue Axel, antes de que tercie Rubén para resaltar que con este disco van a tocar en "España, París, Amsterdam, Reino Unido, México y Australia", además de visitar por primera vez Grecia y Portugal. "Estando tan cerca vamos antes a Australia que a Portugal, ya ves", bromea el guitarrista.

Los planes pasan después por volver de nuevo a Latinoamérica, según adelantan, en uno de esos cambios de continente que son ya vistos con total normalidad en el seno del grupo. "Viajando aprendes a ser más abierto", subraya Axel, a lo que Rubén agrega que también han aprendido a disfrutar de la "hospitalidad en cualquier parte del mundo y a romper prejuicios".

Entre carcajadas, se muestran incapaces en este punto de calcular la cantidad de kilómetros que habrán recorrido desde su formación hace quince años, aunque el bajista Ferrán Ibáñez se atreve a situar entre 500.000 y un millón de kilómetros los que pueden haber hecho en furgoneta por carretera. "En avión, ya a saber", reconoce divertido.

"Este año vamos a hacer algo flipante, que es ya dar literalmente la vuelta al mundo porque vamos a México y desde allí a Australia y luego de vuelta por el otro lado", aporta Axel mientras sus compañeros asientes y Rubén aún remata con cachondeo: "Vamos a dar la vuelta al mundo... ¡Tiembla Willy Fog!"

MENSAJE VITALISTA

Con su actitud ante la vida, el contenido vistalista de sus canciones y su batidora de estilos rítmicos, se caracteriza La Pegatina por su capacidad para generar optimismo entre los suyos. Algo que sigue inalterable, aunque Rubén plantea que este disco "tiene canciones para cada momento del día, algunas más enérgicas y cañeras, otras con un punto reivindicativo, otras más íntimas y para reflexionar".

Tercia Axel para apuntar que son "muchos mensajes" pero que se funden en uno tan sencillo como que tengamos "una actitud positiva". "Al final es vivir el momento y tirar para adelante. Pasa tan rápido la vida que quien piensa pierde. Al final es actuar. Si te pasas la vida pensando en condicionales te frenas", remarca Rubén.

Teniendo esa premisa clara, La Pegatina ha conseguido vivir de su "ilusión". "Muy pocos músicos viven de la música y somos unos afortunados", afirma Rubén, quien continúa: "Sabemos lo que cuesta girar estando ahí día a día, lo que cuesta ganarse a un fan y no perderlo. Para nosotros es súper gratificante que alguien detenga su vida un rato para escuchar a La Pegatina porque ha sacado disco nuevo".

Una vez ese disco, Ahora o nunca, esté ya oficialmente en la calle, arranca la gira de presentación con entradas agotadas en Bilbao, Madrid, Burgos y Santiago de Compostela. Con esas ciudades se pone en marcha otra vez el cuenta kilómetros hasta la cita del 22 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. Que no será el fin de gira, sino el inicio de la de 2019, porque La Pegatina no para nunca: "Las bandas hacen allí el fin de gira pero nosotros volveremos a arrancar en el WiZink".