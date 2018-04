El Primavera Pro confirma sus primeros 25 artistas, la mayoría europeos y asiáticos

5/04/2018 - 18:24

El Primavera Pro, congreso paralelo al festival Primavera Sound que se dirige al público profesional, ha confirmado este miércoles la primera tanda de 25 conciertos para su edición de 2018 que transcurrirá entre el 30 de mayo y el 3 de junio, según han anunciado los organizadores en un comunicado.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Europa y Asia protagonizan la primera tanda de 25 'showcases' que acompañarán a los profesionales que acuden al evento que gira alrededor de la industria musical con propuestas que toman el pulso de la escena underground.

Los primeros nombres llegan de Austria (de la mano de Austrian Music Export), Corea del Sur (Zandari Festa), Hungría (Hungarian Oncoming Tunes), Irlanda (país que participa por primera vez en Primavera Pro, a través de Music from Ireland), Italia (Italia Music Export - SIAE, Puglia Sounds, A Buzz Supreme, Modernista) y Luxemburgo (music:LX).

También llegan de Polonia (Don't Panic! We're from Poland, Adam Mickiewicz Institute, Culture.pl) y Taiwán (Ministry of Culture of Taiwan - 9 Kick).

Del ámbito del pop, estarán representados los taiwaneses The Fur, el K-pop reluciente de The Solutions, el surf expansivo de The Zephyr Bones y la voz clara de la irlandesa Ailbhe Reddy.

El rock con denominación de origen austriaca de Cari Cari y el hard del dúo The VibroWabes también se harán notar en el congreso, en que también actuarán, Outlet Drift, Amis, In the Endless Zanhyang We Are, Dûrga, Any Other, Silesia Coals, Marion Harper y Napoleon Gold, entre otros.