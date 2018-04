El director del Prado cree que no podrán empezar las obras de ampliación en 2018

Madrid, 6 abr (EFE).- El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha advertido hoy que, de salir adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) tal y como se han presentado esta semana, no podrán empezar las obras previstas para su ampliación en el Salón de Reinos este año.

Falomir, que ha presentado hoy en el museo la exposición que le dedicarán a Rubens, ha señalado que no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista -en el mes de octubre de 2018- porque, "de momento", "todo lo que va al Salón de Reinos es un millón y medio de euros".

"Si la línea de crédito para las obras del Salón de Reinos no está autorizada, por ley no se pueden empezar" las obras, ha dicho el director del museo, que cree que "el incremento de la partida" destinada al Prado es "muy magro".

A día de hoy, ha añadido, "no está garantizado que empiecen las obras antes de final de año".

Entre las partidas asignadas a Cultura que más incremento registran este año figura la del Museo Nacional del Prado, que aumenta un 7,58 % y sitúa su presupuesto en 49,7 millones de euros.

"Este incremento -según el proyecto de PGE- respalda la puesta en marcha de las actividades incluidas en el Programa Conmemorativo del Bicentenario del Museo y las obras del denominado Campus del Museo del Prado, que contempla la adecuación del Salón de Reinos y el Edificio Villanueva, principalmente".

El pasado mes de octubre, Falomir señaló en un acto conmemorativo de los diez años de la mayor ampliación en los 200 años del Prado, que el futuro del proyecto que comandan los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio para rehabilitar el Salón de Reinos e incorporarlo al museo, estaba sujeto a la dotación que se le diera en los PGE de 2018.

"Lo importante es el compromiso para que la obra llegue a buen término. Si no se aprueban los Presupuestos ya el año que viene iríamos con retraso. No mucho, porque estaba previsto más o menos empezar en octubre de 2018, pero ya iríamos con retraso. Esto son ampliaciones que en el fondo, no nos engañemos, son decisiones políticas que trascienden lo que es el presupuesto coyuntural de un ministerio en una partida anual", advertía Falomir.