Falomir alerta de que el inicio de las obras del Salón de Reinos a finales de 2018 "no está garantizado"

6/04/2018 - 13:49

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha alertado este viernes 6 de abril de que "a día de hoy no está garantizado" que las obras de rehabilitación del edificio del Salón de Reinos, encargadas al arquitecto Norman Foster, comiencen a finales de este año, tal y como estaba previsto, debido a la falta de una partida presupuestaria específica.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Al ser preguntado en rueda de prensa para presentar una exposición de Rubens respecto a si el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentado este semana, permitiría cumplir con los plazos para esta obra, Falomir ha mostrado sus dudas. "Primero tienen que aprobarse (los Presupuestos) y, segundo, estamos en fase de estudio", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que en los nuevos Presupuestos no está recogida una línea de crédito que "es la que debería permitir" el inicio de la obra. Falomir ha explicado que es la legislación española la que establece que, si no está autorizada esa línea de crédito "con la totalidad" de la obra, no se puede comenzar.

Asimismo, ha lamentado que el incremento que se ha producido para el Museo del Prado haya sido "muy magro", asegurando que para el Salón de Reinos únicamente se ha asignado 1,5 millones de euros. "El resto de la subida no es porque haya aumentado la aportación del Estado, sino porque el museo prevé recaudar más y eso aumenta su nivel de autofinanciación", ha matizado.

"Por ello, a día de hoy, a falta de que concretemos con el Ministerio de Hacienda, no está garantizado que comiencen las obras a finales de este año", ha añadido Falomir. En el proyecto de PGE, el Gobierno prevé un gasto para el Museo del Prado de 49,7 millones de euros, lo que supone 3,5 millones más que los 46,2 millones destinados en 2017.

Según el informe económico y financiero de los PGE de 2018, este incremento en la dotación del Prado prevé la "puesta en marcha de las actividades incluidas en el Programa Conmemorativo del Bicentenario del Museo y las obras en el campus del Museo del Prado", es decir, en el Salón de Reinos y el Edificio Villanueva, principalmente.

Precisamente, Falomir ya advirtió hace unos meses de un posible "retraso" en estas obras de rehabilitación --previstas para el próximo mes de octubre, en concreto--, si los PGE no se aprobaban.