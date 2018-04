La XI Noche de los Teatros, un exitoso llamamiento a los jóvenes

Madrid, 7 abr (EFE).- El teatro necesita de la juventud para sobrevivir. Esa es la evidencia que ha marcado la XI edición de la Noche de los Teatros, una cita que se ha celebrado hoy en Madrid con un programa dedicado a los jóvenes que les anima a "recuperar su lugar en las butacas" y "reclamar" lo que quieren ver en salas.

Esa invitación lanzada al público durante el tradicional pregón de apertura resume la esencia de una exitosa jornada que se ha prolongado desde las 18:00 horas hasta la medianoche y en la que el público ha podido disfrutar de forma gratuita de numerosas representaciones teatrales.

"Hemos vaciado los teatros de ti, pero eso se ha acabado. Hoy, aquí, esta noche te pedimos que vuelvas a los teatros, que pidas tu sitio", dice el texto de ese pregón escrito por José Padilla que ha sido leído a dúo por los actores Nacho Sánchez y Natalia Sánchez.

Después de ese acto ha dado comienzo en toda la comunidad un programa repleto de obras que, en algunos casos, abordan temas como la discriminación, el acoso escolar, la identidad de género o los trastornos alimenticios.

La gran afluencia de jóvenes en este día es prueba fehaciente, señala a EFE María del Mar García (20 años), de que no es que el teatro no guste a su generación, sino que, a veces, no se lo pueden permitir "por una cuestión de dinero". Por eso, esta tarde se ha desplazado a la Real Casa de Correos para ver sin coste la primera de las obras que se han representado.

Con ella coincide María Dávila (27 años), que hoy ha acudido con su grupo de amigos a varios teatros, y también Álvaro Sevilla y Adela Chinchilla, una pareja que asistía junto a su pequeño de dos años a una función en el Teatro de La Abadía y que considera importante "fomentar el amor por el teatro ya desde la infancia".

La Noche de los Teatros se ha desarrollado de manera exitosa también en otros escenarios madrileños como la plaza de Pontejos; el Auditorio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes; la Casa Museo de Lope de Vega; el Centro de Arte Dos de Mayo; o el Teatro Real Coliseo de Carlos III.

En los Teatros del Canal, donde hoy las entradas se vendían con un 50 por ciento de descuento, el público -muy joven, según han informado los trabajadores de la taquilla- ha agotado la mayoría de las entradas antes de las 18:00 de la tarde.

En la puerta de ese teatro, incluso, hay quienes se han marchado sin poder conseguir una localidad para una de las tres funciones: "Future Lovers", "El matrimonio de María Braun" o "The show must go on".

Junto a propuestas contemporáneas como esas se encontraban en el programa otras más clásicas como "La dama boba", que se ha representado en la sede del Gobierno regional, o algunas obras infantiles como las acogidas por la Real Casa de Postas, donde numerosas familias han hecho cola para conseguir hueco.

La música también ha estado muy presente en una velada que se ha celebrado en paralelo a la XXI Noche de Max Estrella, una manifestación que rinde homenaje a la figura del escritor Ramón del Valle-Inclán y a los personajes de su obra "Luces de Bohemia".

Se trata de un itinerario que durante varias horas ha recorrido diferentes puntos de la capital para rescatar lugares, ambientes y escenas que aparecen en la obra valleinclaniana hasta terminar, a última hora, en el Círculo de Bellas Artes.

La de hoy se ha percibido como una noche esperanzadora para el teatro, que no agonizará si las nuevas generaciones lo abrazan en el presente como las "viejas" lo hicieron antaño. "Sobre la eterna noche del pasado se abre la eterna noche del mañana", decía Valle-Inclán.