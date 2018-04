La Fundación Mapfre presenta la exposición 'Picasso y Miró, The Flesh and the Spirit' en La Valeta (Malta)

9/04/2018 - 17:14

La Fundación Mapfre, en colaboración con la Oficina de la Presidencia de Malta y la Fondazzjoni Patrimonju Malti, ha inaugurado, el pasado viernes 6 de abril en La Valeta (Malta), la exposición 'Picasso y Miró, The Flesh and the Spirit', una muestra que reúne un total de 144 piezas de estos artistas del siglo XX, según han informado sus impulsores.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La exposición, que pretende fomentar a La Valeta como capital europea de la cultura del año 2018, se inscribe en el evento cultural 'PicassoMediterranean', liderado por el Musée national Picasso-París.

Además, para la iniciativa se han reunido cerca de sesenta instituciones del mundo de la cultura de toda Europa, entre las que destacan el Museu Picasso de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fondation Van Gogh de Arlés, Los Museos de Marsella, La Opéra de París, El Museo Capodimonte di Napoli, La Galleria Nazionale d'Arte Contemporanea de Roma o la Fondazione Musei Civici di Venezia con el objetivo de homenajear la figura a los artistas.

En esta línea, los organizadores han apuntado a que, más allá de las grandes corrientes y movimientos en los que confluyeron los pintores, ambos supieron configurar un universo propio que los individualiza dentro de la Historia del Arte y los ubica en el epicentro de las vanguardias. Asimismo, los artistas suponen una referencia y se configuran como los protagonistas de la renovación del arte, Picasso a través de la línea y del dibujo y Miró con el uso del color y su intensidad.

La serie incluye las estampas de la 'Suite Vollard' de Picasso, que incluye tres 'Retratos de Vollard', cinco planchas referidas a 'La batalla del amor', 46 planchas en torno a 'El taller del escultor', cuatro sobre Rembrandt, 15 sobre 'El minotauro' y 'El minotauro ciego' y 27 composiciones de miscelánea.

El recorrido continúa con una selección de 44 pinturas de Joan Miró, centradas en su producción de los años 1960 y 1970, con obras que simulan el vuelo de un pájaro o numerosas cabezas de criaturas extrañas, en las que se adivinan atributos humanos.

En la última parte de la muestra, se recoge una serie de piezas que se entienden con la frase del artista y su intencionalidad de "asesinar la pintura". Así, por un lado, utiliza materiales de deshecho, tablillas, resinas y pegotes de pintura e interviene sobre obras de pintores desconocidos sobre las que pinta, con un resultado que supone una mezcla de ambos artistas.