El circuito 'Danza a Escena' lanza su novena edición con 145 representaciones en 11 comunidades autónomas

9/04/2018 - 17:17

El circuito 'Danza a Escena' ha lanzado su novena edición con un total de 145 representaciones a cargo de 24 compañías en 11 comunidades autónomas que, en colaboración con el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad publica, se extenderán entre abril y diciembre en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, según han informado los impulsores.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así, el circuito acogerá los nuevos lenguajes coreográficos urbanos con dos trabajos como son 'Avalanche' de Dani Pannullo Dancetheatre Co., y 'No sin mis huesos' de Iron Skulls Co. Asimismo, el circuito acogerá otras propuestas en clave de circo-danza, danza comunitaria, danza neoclásica, así como dos piezas cortas creadas para ser representadas en espacios al aire libre como '#DeTraca', de Pepa Cases, y 'Agua', de Chey Jurado y dos obras de breve duración para sala y espacios singulares, 'Good Girl', a cargo de Hermanas Gestring, y 'We-Ding!', de Los Moñekos.

La programación incluye la disciplina de la danza contemporánea a través de 'ZERO' de HumanHood, que explora la correlación entre la memoria y el tiempo, mientras que el bailarín y coreógrafo catalán Albert Quesada mostrará su obra 'UnDosTresUnDos', montaje con el que se aproxima al género del flamenco desde una óptica contemporánea, en busca de su singularidad y sus raíces.

Por otro lado, 'Si pudiera hablar de esto no haría esto' de Janet Novás, huye de las reflexiones y de los discursos arquetípicos para poner todo el acento en la acción corporal, mientras que Roser López Espinosa propone con 'Noviembre' un terreno de juego donde tres bailarines buscan construir "un paisaje en común". Asimismo, Lasala, compañía de la donostiarra Judith Argomaniz, participa con 'Now', una pieza para ocho intérpretes sobre esas expectativas "creadas tiempo atrás y lo realmente logrado".

De igual manera, la compañía de Sharon Fridman presenta 'All Ways', un espectáculo en la que siete bailarines indagan sobre las posibilidades del movimiento circular y sus múltiples trayectos, y '...Eran casi las dos' de Cía Carmen Fumero, lanza al reto de contar una historia en forma de suceso.

La coreógrafa y bailarina Isabel Vázquez firma 'La maldición de los hombres Malboro', en el que aborda y retrata "ciertos comportamientos masculinos nocivos". El acento inclusivo y comunitario vendrá de la mano de Mariantònia Oliver y 'Las muchas' y el Colectivo Lamajara Danza serán los encargados de la defensa de una estética rural con 'Labranza'.

Al mismo tiempo, 'Hueco' de Poliana Lima interroga esa "sensación de vértigo" que nace cuando nos lanzamos "a lo desconocido" y 'Amigoo' de la compañía Mumusic, traslada al espectador a un mundo irreal de poesía y complicidad.

Además, el circuito cuenta con obras dirigidas a la primera infancia y al público familiar con 'Akari', de Da.Te Danzauna, pieza que investiga las propiedades de la luz y su particular forma de viajar por el aire; 'Vuelos' de Aracaladanza que se adentra en la imaginación de Leonardo Da Vinci y en la fantasía humana e Imaginart propone con 'Little Night' una experiencia interactiva para niños y niñas de 18 meses a 3 años.

Por su parte, la danza neoclásica llegará de la mano de CienfuegosDanza y su espectáculo '88 Azucenas y un perro', un montaje inspirado en la obra teatral 'El público' de Federico García Lorca y el legado artístico del surrealismo y el movimiento Dadá. De igual forma, el flamenco protagoniza varias propuestas como 'Bailar en Hombre' o 'Lo esencial'.

Los espectáculos de calle también se hacen un hueco con las creaciones de Pepa Cases-A Tempo Dansa, La Nórdika circo&danza y Los Moñekos. Así, la situación de los refugiados es el punto de partida de '#DeTraca' y 'Rojo estándar' narrará la historia de "dos seres opuestos" que se encuentran en una escena bañada por el surrealismo. Más en clave de humor 'We-ding!', de Los Moñekos, lleva a escena una satírica boda a ritmo de reggaetón, con liguero y velo.

Por último, la danza urbana estará representada con cuatro piezas que completan la programación de 'Danza a Escena' 2018. De esta forma, sumadas a 'Avalanche' de Dani Pannullo Dancetheatre Co., y 'No sin mis huesos' de Iron Skulls Co, Chey Jurado firma 'Agua', una pieza que forma parte de la coreografía 'Sentinel' y las hermanas Gestring construyen un espectáculo en el que dibujan pequeños fragmentos como una sinfonía de la vida con 'Good Girl'.