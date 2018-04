'La Calisto', 'Dido & Aenaeas y 'Capriccio' se incorporan al repertorio del Teatro Real en la temporada 2018-2019

10/04/2018 - 16:12

Subirá a escena 10 nuevas producciones y acogerá el estreno absoluto de la ópera bufa 'Je suis narcissiste', de la española Raquel García-Tomás

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Teatro Real de Madrid incorporará a su repertorio un total de siete nuevos títulos durante la temporada 2018-2019, entre los que destacan La Calisto', de Cavalli, 'Dido & Aenaeas', de Purcell, y 'Capriccio', de Strauss, según ha anunciado este martes el director artístico del coliseo madrileño, Joan Matabosch, durante la presentación de la próxima temporada.

En total, el coliseo madrileño acogerá por primera vez siete títulos, entre los que también se encuentran 'La peste', de Roberto Gerhard; 'Only the sound remains', de Kaija Saariaho -Premio Fronteras del Conocimiento de Música Contemporánea de la Fundación BBVA-, 'Com que voz', de Stefano Gervasoni, y el estreno absoluto de la ópera bufa 'Je suis narcissiste', de la compositora española Raquel García-Tomás.

Asimismo, el Teatro Real subirá a escena diez nuevas producciones, en coproducción con otros teatros, de las que siete se estrenarán en la temporada del Teatro Real. Entre las coproduciones se encuentra 'Faust', encargada de abrir el 19 de septiembre la próxima temporada. Realizada junto a la Nationale Opera & Ballet de Amsterdam, esta obra cuenta con dirección de escena de la Fura dels Baus.

Tal y como ha señalado Matabosch, 'Faust', que no vivió el éxito en su estreno en París en 1859 y que sin embargo sí ganó popularidad posteriormente, es una de las obras más representadas en la historia del Teatro Real: un total de 229 veces desde 1865 y hasta 1925.

Posteriormente, el 23 de octubre, el Teatro Real acogerá el estreno en España de la coproducción 'Only the sound remains', compuesta por dos obras -'Always strong' y ' Feather mantle'- que supone el contacto entre un mortal y un ser de otro lado en un "viaje espiritual" que encierra el "enigma de la existencia".

El estreno en España de 'Com que voz', de Stefano Gervasoni, explora la metamorfosis de la voz y los espacios sonoros a través de sonetos y fado en tres funciones que se celebrarán en octubre. Después, el 30 de noviembre será el turno de 'Turandot', la gran ópera de Puccini realizada en coprodución con la Canadian Opera Company de Toronto y el Teatro Nacional de Lituania, con puesta en escena de Robert Wilson y voces destacadas como las de Nina Stemme, Irene Theorin o Gregory Kunde, según ha destacado Matabosch.

HERAS-CASADO Y EL ANILLO WAGNERIANO

Pablo Heras-Casado, principal director musical invitado, será el responsable del proyecto 'El anillo wagneriano', con dirección de escena de Robert Carsen, que dará comienzo en enero de 2019 con 'El oro de Berlín' y continuará las próximas tres temporadas. En concreto, 'Das Rheingold' refleja el "poder dominante de la codicia humana" y funciona como una "metáfora de la sociedad actual", en la que la "catástrofe humana" se convierte en una "catástrofe moral".

Otra de las coproducciones destacadas es 'Falstaff', la útima ópera de Giuseppe Verdi, o 'Il trovatore', también del compositor italiano. Sobre esta última obra, Matabosch ha destacado que se trata de "la más representada" de este autor y con ella "tiemblan los teatros", puesto que es "dificilísima"y cuenta con unas "referencias legendarias que dan pánico".

PLÁCIDO DOMINGO

A estas óperas se suma también 'La peste', de Roberto Gerhard, cuyo concepto artístico corre a cargo de Dora García -a quien próxmamente el Reina Sofía dedicará una exposición- así como la versión en concierto de Giovanna D'Arco, de Verdi, que cuenta con la voz de Plácido Domingo.

En el apartado de danza destaca la puesta en escena de 'El cascanueces', de Chaikovski, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, un espectáculo a cargo de Sasha Waltz de 'Dido & Aeneas', así como la celebración del 30 aniversario del Víctor Ullate Ballet.

En palabras del director artístico del Teatro Real, esta temporada cuenta con un "motivo conductor" temático que "permite reflexionar acerca de por qué desde sus orígenes la ópera ha tendido a asociarse con el mito", algo que, según sus palabras es una forma de "explicar la naturaleza humana sin restringirla a la anécdota".

El director musical del Teatro Real, Ivor Bolton, que estará al frente de las óperas ''La Calisto', de Cavalli; 'Idomeneo', de Mozart; y 'Only the sound remains', de Kaija Saahariaho, ha prorrogado hasta 2023 su estancia en el coliseo, según ha avanzado el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, quien ha precisado que esto no significa que su participación termine ese año.

TEMPORADA CONJUNTA CON LA ZARZUELA EN EL FUTURO

En cuanto a cómo afectará la anunciada fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, el presidente del Real, Gregorio Marañón, ha señalado que hasta el momento el Teatro Real ha presentado su temporada y el Teatro de la Zarzuela presenta la temporada que tiene hecha "por su cuenta". "A partir de ahí, en el futuro, si no hay operación el año que viene volveremos a hacer nuestra presentación y la Zarzuela la suya, y si hay operación habrá una sola temporada artística que tendrá evidentemente un desglose en el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, pero sí habrá una sola temporada artística", ha dicho.

Por su parte, el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha señalado que hay una serie de "compromisos artísticos" establecidos por Matabosch para las próximas temporadas y el Teatro de la Zarzuela tiene también "compromisos artísticos establecidos y programados". "Habrá que ver cómo nos encajamos y cómo respetamos para llegar a ese objetivo de hacer una programación conjunta", ha dicho.