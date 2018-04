'Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad', el documental sobre el amor del artista al paisaje, la pintura y a Gala

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentado este jueves 12 de abril el documental 'Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad', que podrá verse en más de 65 salas de cine, teatros y casas de cultura de España los días 17 y 19 de abril.

El director del documental, David Pujol, ha explicado que la cinta narra el amor que Salvador Dalí sentía por el paisaje, la pintura y su pareja, Gala. "Dalí estaba profundamente enamorado de la vida y tuvo un idilio con estos tres elementos", ha asegurado.

Asimismo, Pujol ha destacado que "era imposible no lanzarse como una bestia" a hacer este documental. "Todos creemos conocer a Dalí, pero me he dado cuenta de que no conocía para nada a este personaje y como cineasta era todo un reto", ha dicho el director, al tiempo que ha apuntado que trabajaron "casi como bibliotecarios" durante más de un año para documentarse.

Por su parte, la directora de los Museos Dalí y guionista del proyecto, Montse Aguer, ha indicado que han querido explicar al artista "a través de sus geografías", porque, a su juicio, "Dalí sin su paisaje no se entiende".

La película cuenta la historia del pintor desde el año 1929, un año "decisivo" en su biografía, cuando, en palabras de Aguer, "empieza el gran Dalí". Es en ese año cuando el artista ingresa en el grupo surrealista y conoce a Gala.

Para Aguer, el documental es "una oda al paisaje" que acerca al espectador a un hombre que "por encima de todo ama apasionadamente la pintura". "La gran máquina de pensar que es Dalí se proyecta en las geografías", ha dicho Aguer.

La película se centra en las tres geografías que marcaron al artista: Portlligat, la única casa-taller estable que poseía; Figueres, su ciudad natal, donde creó el Teatro-Museo Dalí; y Púbol, el castillo que Dalí regaló a Gala. Además, aparecen imágenes de otras ciudades que fueron centrales en la vida y obra de Dalí, como París y Nueva York.

"Hemos aprendido que toda la casa de Portlligat es un gran taller y hemos visto que la época de Púbol es más decadente, pero al mismo tiempo es un lugar de recuperación de la muerte de Gala, donde recupera sus ansias de pintar", ha explicado Aguer.

En Portlligat, las pequeñas barracas de pescadores se entrelazan mediante escaleras y pasadizos laberínticos que crecen a modo de estructura molecular, reflejo de cómo evoluciona la relación sentimental de Dalí con Gala a lo largo de cincuenta años.

Por su parte, Púbol representa la culminación del amor cortés, la materialización del compromiso que Dalí adquirió con su musa y colaboradora. Ambos espacios están integrados en un entorno paisajístico que "condiciona" el carácter y la obra del artista.

"Hemos planteado el documental con un ritmo rápido, con mucha información y con muchos elementos dispersos. Hemos querido explicar la historia de un personaje, de un pintor que ama apasionadamente la pintura y también acercarnos a un hombre", ha concluido la directora de los Museos Dalí.