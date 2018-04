Santero y Los Muchachos: "Es un error pensar que o eres famoso o no has triunfado"

12/04/2018 - 18:42

Santero y Los Muchachos continúan ampliando la gira de presentación de su primer disco, Ventura, con la que están recorriendo profusamente el país con su rock elegante, reposado y con aires de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Estamos presentando nuestra puesta de largo oficial después de una primera tentativa con un EP que quedó a nivel local con Madrid y Valencia", apunta a Europa Press el líder del grupo valenciano, Miguel Ángel Escrivá -anteriormente bajista en La Pulquería-.

Cantante y guitarrista en esta ocasión, recalca Escrivá que consideran "importante" empezar su andadura como "grupo local", puesto que "si los que están cerca no hacen demasiado caso a lo que haces, tienes que darte cuenta".

"Lo de ser profetas en nuestra tierra... no sé si es verdad, pero hicimos semanas atrás un sold out allí en Valencia y estamos muy contentos", añade, para luego agregar que tras el arranque han decidido lanzarse a la piscina "para llevar la propuesta más allá".

ROCK REPOSADO

Sobre su estilo, que ellos mismos definen como "rock reposado", explica que los integrantes del grupo vienen de otros "derroteros" y ese término es lo que "queda de la evolución de un sonido y unas canciones muy meditadas durante el tiempo".

"Como los buenos licores. Queremos que se entienda que es algo que tiene un poco de arruga. Hacemos mucha alusión a los clásicos, aunque el disco no es necesariamente de corte clásico. Ni es swing, ni es folk, ni rock n roll primitivo", plantea.

Sobre este nuevo inicio en su propia andadura musical, reconoce Escrivá que vive "con mucha ilusión que haya diez personas cantando los temas". "Paradójicamente, cuando tienes mucho éxito, esa es de las cosas que pierdes", reflexiona.

Y aún señala a este respecto: "Vengo de una banda con cuatro discos y bastante público. Este momento me recuerda mucho a los principios de La Pulquería y hace que merezca la pena. La ilusión para mí lo es todo. La ilusión y las ideas están por delante de la solvencia de cualquier tipo, también económica".

Esto le lleva a afirmar que "la incertidumbre es bonita" y, de paso, a recordar que él tuvo en el pasado "un trabajo fijo en el Puerto de Valencia bien remunerado". "Pero saber donde iba a estar dentro de dos años no me convencía, más siendo alguien creativo con cosas que contar", confiesa.

Tercia entonces el guitarrista, Soni Artal, para destacar que "es un error pensar que o eres famoso o no has triunfado". "Es un error eso de pensar que o te conoce todo el mundo por la calle o no has triunfado. Eso no es así en absoluto. El triunfo es vivir de la música", remata.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Con las cartas sobre la mesa y la apuesta realizada, Santero y Los Muchachos toman la carretera como único camino. Así se plantarán este viernes 13 de abril en la Sala Musik de Murcia y siete días después en el Euterpe Café Pub de San Juan de Alicante.

Después, cita importante en el Nuevo Café Berlín de Madrid el 26 de abril, antes continuar tránsito hacia Toledo (27 de abril, Café Pícaro) y los festivales Montgorock (11 y 12 de mayo en Xàbia) y Sueños de Libertad (17 y 19 de mayo en Ibiza).

Sobre sus presentaciones en vivo, afirma Artal que son una banda que "trata de llevar algo curioso al directo", puesto que una cosa es lo que graba y otra "lo que tocas". "Y en nuestro caso hay mucha diferencia", subraya el guitarrista.