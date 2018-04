Anna Castillo y Belén Cuesta alzan el telón de la 21 edición del Festival de Málaga

Decenas de personas quieren ver a las estrellas del cine español e iberoamericano a pesar de las inclemencias del tiempo

Las actrices Anna Castillo y Belén Cuesta han sido las encargadas de conducir la gala inaugural de la edición número 21 del 'Festival de Málaga. Cine en Español', que como cada año ha tenido lugar en el Teatro Cervantes, dando así comienzo a diez días de cine en la capital de la Costa del Sol.

Bajo la dirección de Juan Antonio Vigar, el 'Festival de Málaga. Cine en Español' suma con esta edición 21 años de recorrido, 21 oportunidades para aunar y poner en valor lo mejor del séptimo arte en lengua hispana.

El tiempo privó a la población malagueña de poder disfrutar de la alfombra roja en los exteriores del Teatro Cervantes, este año dentro del propio recinto. Sobre la alfombra pasaron numerosas personalidades del mundo de la cultura, entre ellos, las dos presentadoras de la ceremonia, Anna Castillo y Belén Cuesta.

También han desfilado actores y directores como Chino Darín, Úrsula Corberó, Melina Matthews, Raúl Aré valo, Natalia Verbeke, Andrea Duro, Carmen Machi, Miguel Ángel Muñoz, Ana Belén, Juana Acosta, Hiba Abouk, Nerea Camacho, Mateo Gil, Nuria Fergó, o Vicky Luengo, entre otros.

Asimismo, han pasado por la alfombra roja el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Díaz ha manifestado antes de la gala que "el cine andaluz pisa fuerte". "En estos momentos, somos una referencia tanto con directores y actores, así como plató, con series importantes rodando aquí con un eco internacional. Queremos seguir apoyando para que nuestra industria siga generando esta riqueza y crecimiento por la cultura y el cine de Andalucía", ha expresado la presidenta de la Junta de Andalucía.

Durante la ceremonia de inauguración, que ha comenzado poco después de las 20,30 horas, han tenido lugar las actuaciones musicales de Ana Belén, Dorian, que presentó la canción 'Noches blancas'; Russian Red News y Brisa Fenoy, que cerró la gala.

Al inicio, las presentadoras han destacado el crecimiento del Festival de Málaga tras la vigésima edición, celebrada en 2017, "una cita anual que identifica Málaga, por y para el público", han manifestado las encargadas de llevar la ceremonia. "Málaga apuesta por el futuro", han puntualizado.

A continuación, se ha dado paso a la presentación del contenido que se proyectará durante el Festival. Para esta edición, se han presentado un total de 2.286 películas a distintas secciones del Festival, un 44 por ciento más que en 2017, de los que 426 son largometrajes españoles e iberoamericanos, de ellos se han seleccionado 37 en total; 765 cortometrajes; 774 documentales y 321 títulos en 'Afirmando los derechos de la mujer'.

SECCIÓN OFICIAL

Las anfitrionas de la gala han hecho un repaso por cada una de las secciones que conforman el 'Festival de Málaga. Cine en Español'. En cuanto a la Sección Oficial, en las que están unidas desde la pasada edición las películas españolas e iberoamericanas, ésta incluirá un total de 20 cintas, 19 de ellas a concurso y una fuera del mismo. Asimismo, serán siete óperas primas. De las películas que competirán por las Biznagas del Festival, diez son de producción española y nueve iberoamericanas.

Así, además de 'Las leyes de la termodinámica', de Mateo Gil, que inaugura el Festival, están 'A voz do silencio', de André Ristum; 'Ana de día', de Andrea Jaurrieta; 'Benzinho', de Gustavo Pizzi; 'Casi 40', de David Trueba; 'El mundo es nuestro', de Alfonso Sánchez; 'Formentera Lady', de Pau Durà; 'Invisible', de Pablo Giorgelli; 'Les distàncies', de Elena Trapé; y 'Los adioses', de Natalia Beristain.

También compiten en esta sección 'Los buenos demonios', de Gerardo Chijona; 'Memorias de un hombre en pijama', de Carlos Fernández de Vigo; 'Mi querida cofradía', de Marta Díaz de Lope; 'No dormirás', de Gustavo Hernández; 'Ojos de madera', de Roberto Suárez y Germán Tejeira; 'Sergio & Serguéi', de Ernesto Daranas Serrano; 'Sin fin', de César Esteban Alenda y José Esteban Alenda; 'The queen of fear', de Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia y 'Violeta al fin', de Hilda Hidalgo. 'El mejor verano de mi vida', de Daniel de la Orden, clausura el Festival y va fuera de concurso.

HOMENAJES

El director mejicano Guillermo del Toro recibirá el Premio Málaga, Juan Antonio Bayona, el Premio Retrospectiva; y el diseñador Paco Delgado hará lo mismo con el Premio Ricardo Franco. Asimismo, la actriz Mónica Randall recibirá la Biznaga, Ciudad del Paraíso y el también director Rodrigo Sorogoyen, el premio Málaga Talent. Por último, la Película de Oro de esta edición es 'Un hombre llamado Flor de Otoño', de Pedro Olea.

Las presentadoras de la gala de inauguración han entregado el primer premio de esta edición, la Biznaga a Mejor Película no Iberoamericana que ha recaído en 'La La Land', que ha sido recogido por Universal Spain.

Tras esto el director de 'Las leyes de la Termodinámica', Mateo Gil, ha subido al escenario acompañado por el elenco de la película: Vito Sanz, Berta Vázquez, Chino Darín, Vicky Luengo, Juan Betancourt e Irene Escolar.