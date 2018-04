Valeria Bertuccelli presenta 'La reina del miedo', su primera película como directora

14/04/2018 - 16:36

La directora protagoniza además esta historia de superación del miedo

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La actriz y directora Valeria Bertuccelli ha presentado en el Festival de Málaga. Cine en Español su ópera prima, 'La reina del miedo', un filme que tiene al miedo y a su superación como protagonista de la historia contada por la artista argentina.

Robertina, una de las actrices más aclamadas de Argentina, está a tan solo un mes de la Premiere que lanzará su carrera al estrellato. En vez de ensayar y prepararse, pasa los días en un constante estado de ansiedad con una distracción obsesiva de sus responsabilidades profesionales. Desde evitar ensayos a entrometerse en las discusiones de sus asistentes, y a estar convencida de que alguien le está persiguiendo.

Poco a poco, Robertina termina convirtiendo su mundo en una amalgama de fobias absurdas e intrigas domésticas. Cuando Robertina descubre que su amigo de Dinamarca está enfermo lo deja todo para acudir a cuidar de él. A medida que se acercan los días a la inauguración, Robertina se da cuenta de lo que ha evitado este tiempo: a sí misma.

La directora ha manifestado que había "un montón de mí" en el personaje protagonista, "si bien no es autorreferencial". "Sí hay algo muy mío", ha reconocido, en la "observación del miedo en mí y en los demás". "El miedo te puede paralizar o te puede sacar una fuerza que no sabes que tienes, utilizar el miedo como algo transformador", ha expresado la realizadora argentina.

Bertuccelli ha tomado como referencia una frase de su padre que decía que "el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo tiene y afronta", una idea que ha tomado para escribir un guión del que tuvo críticas porque "era difícil sentirse identificado" por no tener "cosas lindas". "Me gusta mostrar las miserias, tenía que ver con hablar sobre el miedo, la verdad, la importancia de estar parado en el lugar correcto", ha puntualizado la directora.

La realizadora ha afirmado que siempre tuvo "la película en la cabeza", como si de "una obsesión" se tratase. La artista argentina tenía "ideas y escenas" en la cabeza que iban "a ser unidos por el miedo". Fue cuando dejó de actuar cuando Bertuccelli tuvo "tiempo para ponerse a escribir", reconociendo que "el tema me eligió a mí".

Ha manifestado que varios de los directores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera la han ayudado a la hora de montar definitivamente la película, en un papel que todavía ella no había ejercido pero por la que no ha sentido "más poder".

"La primera semana no encontraba mi lugar", ha reconocido Bertuccelli, quien ha explicado el paso definitivo para el rodaje de la película: "En la segunda semana pasó algo que todos entendimos, todos entramos en un ritmo. Estaba escuchando más que nunca, estaba muy abierta y segura".

La película ya ha sido estrenada en Argentina, pero antes pasó por el Festival de Sundance, donde se hizo con el premio a mejor actriz de dicho festival. "Fue buenísimo, la película fue bien recibida y fue una gran experiencia", ha reconocido la actriz y directora argentina, que dio las gracias por la afectuosidad del público.

El momento más "desesperante" para Bertuccelli ha sido "el primer corte". "Nunca pensé en cortes especialmente sorprendentes, sino en meterte en la cabeza de ella. La edición tenía que ver con conseguir esa emoción", ha expresado, puntualizando que cuando terminó "sí sentí que estaba contenta".

El miedo es el tema sobre el que versa la obra de la directora argentina, que ha sido cuestionada precisamente por los suyos propios. "De chica eran miedos fantasmagóricos, ha reconocido, mientras que ahora tiene "pocos miedos", en concreto sobre la acogida de la película. "Los miedos que tuve más profundos están reflejados", ha matizado.

Es la primera obra de Valeria Bertuccelli pero no será la última. "Mi plan es repetir", ha afirmado la directora argentina, que ha reconocido que le "encantó" y que hacía "bastante tiempo" que quería dirigir. "Tenía una necesidad grande de transmitir lo que pienso, lo que siento y lo que me preocupa y era a través del cine", ha manifestado.

La película ha contado con la banda sonora de Gabriel Julio Fernández Capello, Vicentico, esposo de Bertuccelli y cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. "Desde el comienzo me imaginé que la música la iba a hacer él", ha respondido la directora argentina sobre el papel de Vicentico en la película. "Era grato, lindo, nos comprendemos y trabajamos muchas veces juntos", ha dicho.

Por último, fue preguntada sobre el color cromático de la película, de la que ha afirmado no tener "mucha explicación" más allá de que "lo sentía así". "Había algo ahí que no lo podía pensar con colores, sino con que explota con la luz del día y no se ve por la noche", ha finalizado la realizadora argentina, que presenta en España, en el Festival de Málaga. Cine en Español, su primera obra.