El Teatro de la Zarzuela enseña a cocinar a los niños al ritmo de la música con 'Master cheZ'

17/04/2018 - 18:41

El Teatro de la Zarzuela ha presentado las funciones del espectáculo 'Master CheZ', que estarán hasta el próximo 21 de abril, dirigido a enseñar a cocinar a niños de entre seis y doce años al ritmo de algunas de las composiciones más representativas del género.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Un día me di cuenta que los niños estaban pegados a la televisión con el programa de 'Masterchef' y pensé en hacer algo similar, pero con la 'z' de zarzuela", ha explicado el director artístico del teatro, Daniel Bianco, para justificar la puesta en marcha de un proyecto que "está en la línea didáctica" de la Zarzuela para "atraer a la gente joven, que es el futuro".

El espectáculo cuenta con la dirección musical de Carlos Chamorro, la dirección de escena de Enrique Viana y se divide en un reparto con 'frutos secos' y 'jueces' con actores e intérpretes líricos (Gurutze Beitia, Irene Palazón, Yauci Yanes, David Olller Alex Parra, Luis Maesso y Rafael Delgado).

Mientras suenan fragmentos de obras de Federico Chueca, Moreno Torroba, Pablo Sorozábal o Joaquín Valverde, sobre el escenario se anima a los más jóvenes a interactuar para acabar conociendo los secretos de una mujer alimentación. Viana ha insistido en que la idea clave de este espectáculo es el de "enseñar a comer y luego ser felices con la música".

"Cuando vi el concurso de la televisión, que no conocía, no me gustó: nunca he participado en uno de ellos y no me gustan las competiciones. Aquí los niños lloran y salen frustrados por no freír una croqueta y esa no era la idea. Yo creo que la cocina es lo mejor que se puede hacer por las personas que se quiere", ha explicado Viana.

Las cinco funciones programadas tendrán lugar en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés, y las cuatro primeras estarán destinadas a un público escolar (16, 17, 18 y 20 de abril), mientras que la del sábado 21 de abril será abierta al público general.