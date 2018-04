Los "irreductibles" de García-Alix, protagonistas de una exposición en Japón

Tokio, 17 abr (EFE).- El fotógrafo español Alberto García-Alix que protagoniza en Japón una gran muestra en solitario, "Irreductibles", sobre aquellos que "no se rinden", considera que el mundo vive un "renacer de los totalitarismos, donde se intenta que el arte sea decorativo y no cuestione".

Una exposición que reúne a algunos de los personajes más importantes de los años ochenta y otras muchas caras "sin estrella", explicó hoy a Efe el artista leonés, que también presenta en el Instituto Cervantes de Tokio su obra audiovisual, "De donde no se vuelve".

Además de esta pieza, el fotógrafo de 62 años expone en el país asiático una treintena de instantáneas en el marco del Kyotographie, un festival internacional que se celebra entre abril y mayo en varias localizaciones de la ciudad de Kioto (oeste).

"He traído algo políticamente correcto. Japón y el resto del mundo viven un renacer de los totalitarismos, donde se intenta que el arte sea decorativo y no cuestione", lamenta el fotógrafo.

Conocido por sus subversivos retratos monocromáticos, García-Alix presenta en esta ocasión una serie compuesta por todo tipo de personajes que protagonizaron la década de los ochenta en España y el reencuentro posterior que tuvo con ellos en el año 2010, así como los espacios en los que se reunieron.

El ganador del Premio Nacional de Fotografía en 1999 ve como algo "horrible" que el arte esté patrocinado por grandes marcas y que esto no permita a los artistas salir "de cierta tónica".

"Como creador noto una involución muy grande, pero no me dejo influenciar por esta tendencia porque sino no podría hacer nunca nada", afirma.

García-Alix niega ser un provocador y se define como un "gran compositor de la escena, donde la forma de ser es la forma de ver".

"En esta exposición no sufrí ningún tipo de censura, pero di por hecho que la política las drogas y el sexo quedaban fuera", afirma.

No obstante, algunas de estas temáticas sí están presentes en "De donde no se vuelve", un íntimo autorretrato audiovisual en el que el artista reflexiona sobre su pasado y obra, que el público japonés recibió entre grandes aplausos.

García-Alix prefiere abandonar la sala mientras se proyecta esta pieza, tal vez por los dolorosos recuerdos de familiares y amigos que aparecen en la misma y ya no están.

"Hubo una parte de mi vida en la que no era consciente del hecho fotográfico, simplemente fotografiaba por una pulsión libertaria, no había nadie que me dijera dónde tenía que mirar", continúa mientras que se frota unas manos llenas de tatuajes.

Este autor, que reniega de las redes sociales como Instagram, afirma que en Tokio toma "inspiración de todo", desde el famoso cruce de Shibuya hasta las luces de neón o las voces continuas de la ciudad, todo esto "salido de Blade Runner" a su parecer.

Sus nuevos proyectos se alejan, sin embargo, de Japón y le llevan al mundo del arte, un campo del que junto a la literatura se declara un enamorado.

Su último trabajo es una serie sobre el Museo del Prado, donde usando la doble exposición retrata algunos de sus cuadros más icónicos con una nueva mirada y buscando el extrañamiento en el público.

También planea hacer una nueva obra audiovisual -la que sería ya su número seis-, en la que quiere adentrarse en el mundo de la ficción, aunque confiesa que lo que más le cuenta es sentarse a escribir el guión y que este proceso puede durar meses.

Gran aficionado a la historia y al Imperio español, como explica, García-Alix se niega a fotografiar a políticos por el pudor que siente frente a ellos y afirma que estos "sienten muy poco interés" por el mundo del arte.

"España no es nada generosa con sus creadores y sin embargo, sus creadores sí lo son mucho con ella", concluye.