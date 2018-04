Toni Servillo dirige y protagoniza 'Elvira': "La figura del actor en Italia está siendo humillada"

18/04/2018 - 14:55

El actor italiano Toni Servillo estrena en España 'Elvira', obra que dirige y protagoniza y que pone el cierre a la 35 edición del Festival de otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid. El texto, sobre la condición última del actor, su manera de trabajar en el teatro, sus valores y su día a día, podrá verse tres únicas funciones en El Pavón Teatro Kamikaze, desde este jueves al sábado 21 de abril.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"La figura del actor en Italia está siendo humillada", ha afirmado Servillo este miércoles durante un encuentro celebrado en la Sala Alcalá 31 de Madrid, en el que ha lamentado que hoy en día el intérprete es "un payaso" y un "hombre de éxito que bebe Martini mientras espera la llamada para una próxima película".

Según ha señalado, lejos de este perfil de actor se encuentra el célebre maestro Louis Jouvet, uno de los protagonistas de 'Elvira', quien en esta obra mantiene una intensa relación creativa con su alumna Claudia, que comienza como una lección artística y formativa centrada en el personaje de Doña Elvira del Don Juan de Molière, y deriva en un combate dialéctico en torno al hombre y sus contradicciones.

"Jouvet se ponía al servicio de los valores del texto", ha destacado Servillo durante este encuentro, en el que, parafraseando al personaje que interpreta, ha señalado que "el actor es alguien que entrega un mensaje a pesar suyo", lejos de ser alguien que "copia la realidad y que se apoya en los personajes para contarse a sí mismo".

Servillo (Nápoles, 1959), conocido entre el gran público por su actuación en películas como 'Il Divo' o 'La grande bellezza', ha destacado que hizo su primera película importante cuando tenía 40 años y pensó siempre que su trabajo estaba en el teatro --donde no ha dejado de trabajar ni una sola temporada--. "No pienso que el teatro es más importante que el cine, pero siempre he admirado a los actores que son capaces de hacer una cosa y la otra", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado la "desorientación de los chicos que hoy piensan en hacer un poco de televisión, de teatro y de cine". "La mayor parte de los teatros proponen un juego circense de payasos y bailarines, los residuos de la televisión, lo peor de lo peor", ha resaltado.

"¿Cuántos actores famosos son pésimos actores?", se pregunta Servillo, para quien "el teatro invita a razonar con la mente de cada uno", por lo que está convencido de que "un gran actor jamás impondrá su opinión y nunca hará creer lo que piensa".

LA DUALIDAD DEL SER HUMANO

El actor y director italiano cree que el teatro es "una aventura que consiste en perderse y en volver a encontrarse", el "arte de la contradicción" y del "abandono de uno mismo", que lleva a preguntarse cada día: "¿Estoy dentro del sentimiento?".

En este sentido, ha explicado que 'Elvira' funciona como un "cuerpo a cuerpo" entre dos actores, pero también con el personaje "conmovedor" de Elvira, con la "lengua y escritura" pero que también va "más allá de cualquier acto creativo", porque los dos protagonistas están involucrados en un proceso de "búsqueda e investigación encarnada" sobre el enigma de Elvira y sobre su propia "interioridad".

Este encuentro entre maestro y alumna pone de manifiesto "una dualidad hecha de soledades, bromas, experiencias, búsquedas paralelas" entre el "sentimiento y la técnica", "la verdad y la mentira" o "el narcisismo y el despojamiento".

Durante este encuentro, Servillo ha destacado la "fuerza" de Pavón Teatro Kamikaze, que ha llegado hasta Italia, y que según comprobó al llegar a Madrid, ha encontrado la "singularidad que tienen los teatros de resistencia y de barricada" y que le recuerda a su propia compañía, que a pesar de trabajar en diferentes teatros no ha olvidado su "historia" o sus "orígenes".