Javier Bardem volvería a trabajar con Woody Allen: "La situación es la misma que cuando rodé con él en 2007"

18/04/2018 - 17:06

El actor español Javier Bardem ha asegurado que volvería a trabajar con el director neoyorquino Woody Allen, en el punto de mira mediática por las recientes acusaciones de agresión sexual.

PARÍS, 18 (EUROPA PRESS)

"Si me gusta el papel, sí; desde el punto de vista de la justicia, la situación es exactamente la misma que cuando rodé con él en 2007", sostiene el actor, que sólo ha trabajado una vez bajo las órdenes del cineasta en 'Vicky Cristina Barcelona', junto a Penélope Cruz.

Bardem aborda este tema en una entrevista para el diario 'Le Parisien', en la que asegura estar de acuerdo con la justicia y, por tanto, creer en su inocencia. "No soy nadie para decir si Woody Allen es culpable o no. Hubo un juicio y el juez dictaminó que era inocente. Estoy de acuerdo con este juicio".

En este sentido, califica de "genial" el movimiento #MeToo, originado a raíz del caso Harvey Weinstein y que ha generado una ola de protestas contra el machismo y los abusos sexuales en la industria cinematográfica. No obstante, el actor considera que "hay que tener cuidado con estos ensayos públicos".

En 'Vicky Cristina Barcelona' Bardem comparte cartel con Penélope Cruz, aunque no es la primera vez que ambos trabajan juntos en una película. De hecho, según indica el actor, ambos han recibido "algunas" propuestas para volver a rodar juntos. Las últimas cintas en las que han coincidido han sido 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi), que estará en el Festival de Cannes, y 'Escobar' (Fernando León de Aranoa), estrenada recientemente.

"Nos preguntamos si valió la pena --apunta el actor--. La secuencia de las dos películas es una coincidencia. No es algo que hemos estado buscando. Pero es verdad que es muy divertido rodar juntos".

EN ESPAÑA "SÓLO IMPORTA EL FÚTBOL"

Durante la entrevista, Bardem se ha referido a la ceremonia de la última edición de los César, los Premios que concede la Academia de Cine francés, en la que se reconoció a la actriz madrileña con el César de Honor el pasado 2 de marzo.

"Penélope estaba muy conmovida. En España, cuando dices que eres un artista, te miran como si estuvieras haciendo algo mal... ¡Solo importa el fútbol!", ha lamentado el actor, que en cambio considera que "Francia valora su cultura, su identidad, su industria". "Además, cuando volvimos a Madrid, donde vivimos, nadie habló del César a Penélope", añade.

El actor también ha hablado sobre 'Escobar', en la que encarna al famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Según ha afirmado, este personaje le recuerda a Vito Corleone, el protagonista de 'El Padrino'.

"Él fue el primero en crear un imperio del narcotráfico, por su inmenso poder y por su ritmo muy lento combinado con una violencia extrema --explica--. El hombre siempre ha estado fascinado por el diablo", asegura Bardem, que subraya que cuando surge "una encarnación del demonio" como Pablo Escobar, se trata de entender qué satisface a este "búfalo", y de si se puede ser como él.

"Es por eso que era importante crear un ser humano más que un icono glamoroso. Y para mostrar que el monstruo de Escobar fue creado por varias cosas: la miseria en la que creció, un gobierno que descuidó a toda una parte de la sociedad, y los consumidores de cocaína", relata.

Pero el actor niega que haya sentido empatía para meterse en la piel de Escobar. "No, no hay empatía. Solo tenía que entender sus motivos", agrega el intérprete, que dice que únicamente vio un capítulo de la serie de televisión 'Narcos', también protagonizada por este personaje, pues "en otras versiones de Escobar, precisamente, no había ni una pizca de humanidad" y él quería darle su propia versión.

Para la película, el actor tuvo que engordar 12 kilos, reto que consiguió, según apunta, a la cerveza y a la pasta. "Pero esa fue la parte buena: ¡la parte más difícil fue perder ese peso después!", concluye.