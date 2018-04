Zugaza rechaza convertir a la audiencia en un indicador de la salud de los museos

Bilbao, 19 abr (EFE).- El director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, se ha mostrado hoy contrario a convertir a la audiencia en el indicador que mida la salud de los museos públicos y ha expresado sus dudas sobre que la misión de los mismos tenga que ser organizar exposiciones de éxito que busquen "cautivar" a la audiencia.

Zugaza ha realizado estas reflexiones en el transcurso del coloquio que ha seguido a la conferencia que ha impartido sobre "Qué es ser director de un gran Museo de arte", organizada por la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi, Adype, en la que ha insistido en la necesidad de la expansión física del centenario museo bilbaíno para poder ampliar la exhibición al público de las 14.000 obras que componen su colección propia.

En relación a la función que deben cumplir los museos, Zugaza ha señalado que la imagen de colas de gente a las puertas de un museo esperando para entrar a ver una exposición es "la imagen aparente del éxito de una institución; es decir, cuando vemos una cola pensamos: esto tiene éxito".

"Pero yo creo que no es el éxito que tiene que buscar un museo. Un museo tiene que ser capaz de animar a la sociedad a que tenga relación con las instituciones museísticas, que vengan a verlas, que disfruten de sus actividades, etc, pero no podemos convertir el número de visitantes, a la audiencia, en el indicador que ayude a medir la salud de una institución pública y cultural como es un museo".

"Yo creo también que organizar exposiciones de éxito no es la misión de un museo", ha añadido, y ha opinado que "un museo tiene que organizar exposiciones que ayuden a la propia institución a entender mejor la identidad de su colección, a completarla cuando hay lagunas en ella y a tratar de ahondar en el conocimiento del arte".

"Pero creo que es un error organizar una programa expositivo sólo para tratar de cautivar a la audiencia porque puedes acertar en alguna ocasión, pero también la mayor parte de las veces vas a fracasar y vas a poner la energía del museo en un lugar que no es su razón de ser".

Por ello, ha adelantado que en el Bellas Artes de Bilbao van a tratar de que "el ciudadano que se relaciona con el museo entienda mejor el valor de su colección, las diferentes historias del arte que cuenta a través de su colección y , en definitiva, poner en valor su propia colección".

Zugaza ha enfatizado que, "por muy anticuado que parezca", los museos "tienen algo de templo de la cultura contemporánea" y son "un lugar donde se veneran unas manifestaciones excelentes del ser humano que tienen que ver con la belleza o con una exploración de la condición humana que sigue emocionando y eso es lo que hay que preservar".

Cuestionado sobre la posible ampliación física del Bellas Artes, Zugaza ha recordado que la centenaria pinacoteca tiene 14.000 obras de arte en su colección propia, de las cuales unas 10.000 proceden de donaciones y legados y que "tiene posibilidad de mostrar más de las que expone y que necesita, por tanto, más espacio para exponerlas y almacenarlas".

"Es un museo realmente pequeño, muy pequeño -ha agregado-, y necesitaría mayor espacio expositivo" si se quiere que "juegue un papel relevante en la ciudad".