El doctor Asperger "cooperó activamente" con el programa nazi de eutanasia

Hans Asperger en la clínica infantil del hospital de la universidad de Viena

El pediatra austriaco Hans Asperger, que dio nombre al síndrome de Asperger, una especie de autismo, "cooperó activamente" con el programa nazi de eutanasia, según un nuevo estudio publicado este jueves.

"Asperger actuó para adaptarse al régimen nazi y fue recompensado con perspectivas de carrera por sus manifestaciones de lealtad", ha escrito en este estudio Herwig Czech, historiador en la Universidad Médica de Viena.

El doctor Asperger (1906-1980) "legitimó públicamente las políticas de higiene racial, incluyendo las esterilizaciones forzadas, y cooperó activamente, en varias ocasiones, en el programa nazi de eutanasia de niños", ha afirmado.

Asperger fue miembro de varias organizaciones afiliadas a los nazis pero no del propio partido nazi, precisa el estudio publicado en el diario Molecular Autism. En este informe, Herwig Czech explica que consultó numerosas publicaciones, entre las que figuran documentos de archivo hasta ahora no analizados, incluyendo dosieres personales del doctor y estudios de sus pacientes. Cita asimismo un documento nazi de 1940 según el cual Asperger "estaba conforme con las ideas nacionalsocialistas sobre las cuestiones de raza y las leyes de esterilización".

El doctor Asperger mostró su lealtad a los principios fundamentales de la medicina nazi en varias conferencias públicas. Tras la anexión de Austria por los nazis en marzo de 1938, firmaba sus informes de diagnóstico con la fórmula 'Heil Hitler'.

Según el estudio, el doctor Asperger aconsejó el trasladó de dos niñas, de dos y cinco años, al centro de Am Spiegelgrund, situado en el interior del hospital psiquiátrico Steinhof de Viena. Es en este centro donde murieron cerca de 800 niños, que no cumplían con la "pureza racial" y no tenían "interés hereditario", asesinados por envenenamiento. Las dos niñas, que figuraban entre las víctimas, murieron oficialmente de pulmonía.

El doctor Asperger también formó parte de una comisión encargada de decidir el destino de unos 200 enfermos del departamento infantil de otro hospital, de los que 35 fueron considerados "no educables", que acabaron muriendo, según el estudio.

El síndrome de Asperger es un tipo de autismo que incluye trastornos en las interacciones sociales o de comunicación. El doctor Asperger lo llamó inicialmente "psicopatía autística" pero tras su muerte en 1980, se le atribuyó su nombre.