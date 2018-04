Incubus presentarán nuevo disco en agosto en Madrid y Barcelona

23/04/2018 - 13:26

Incubus volverán a España en verano para ofrecer dos conciertos: El 25 de agosto en La Riviera de Madrid y el 26 de agosto en la sala Razzmatazz de Barcelona.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 27 de abril a las 09:00 horas en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. Antes de la salida a la venta general el viernes, puedes acceder a la preventa del Club de Fans que se abrirá el martes 24 de abril también desde las 09:00 horas.

El precio de las entradas será de 40 euros más un euro donado a la fundación de Incubus, makeyourselffoundation.org). A esto hay que sumar los gastos de gestión. Los menores de 16 años tendrán que acudir acompñados de padre/madre/tutor legal.

Incubus lanzaron el pasado año su octavo álbum de estudio, que lleva por título 8 y está producido por Dave Sardy (Marilyn Manson, Oasis, Fall Out Boy, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine). El álbum llegó al #1 en las listas del género alternativo de iTunes en múltiples territorios.