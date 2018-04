Sónar+D 2018 invitará a "imaginar los próximos 25 años de la música"

25/04/2018 - 16:52

El congreso de Sónar dedicado a las tecnologías creativas Sónar+D 2018, que se celebra en junio en el recinto Fira de Barcelona, invitará a "imaginar los próximos 25 años de la música, Internet y la cultura digital".

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización en un comunicado este miércoles, Sónar+D se sumará a la celebración del 25 aniversario de Sónar para explorar el futuro de la creatividad, tomando el pulso a los próximos 25 años de la música, la tecnología, el conocimiento y la Red.

El programa de este congreso en su sexta edición discurrirá sobre cinco ejes temáticos orientados a imaginar el futuro y repensar cuáles son los nuevos territorios creativos y tecnológicos que quedan por explorar y quiénes lideran esas iniciativas.

Concretamente, el congreso creativo versará sobre el futuro de la exploración espacial, de la música, las experiencias audiovisuales, Internet y la inteligencia entre lo humano, lo colectivo y lo artificial.

Entre los invitados de esta edición destacan organizaciones como la NASA, MIT Media Lab, Google Magenta, The Long Now Foundation, Mozilla y Bandcamp; creadores como el estudio de Realidad Virtual Felix and Paul, el pionero en unir Internet y música, Ian Rogers, actual jefe del área digital de LVMH, la diseñadora de experiencias Nelly Ben Hayoun, el artista de Realidad Aumentada Zach Lieberman y Susan Rogers, ingeniera de sonido de Prince, entre otros.

Las actividades destacadas de este año incluyen un workshop de construcción de nanosatélites; la exposición The Glass Room Experience, que descubre la cara oculta de la tecnología del día a día; y la oportunidad de conocer a los creadores que investigan el papel del arte fuera de la Tierra creando instrumentos para ser interpretados en gravedad cero.

Durante cuatro jornadas se reunirán en Barcelona los nombres y proyectos destacados que están dando forma al futuro de la música y las tecnologías creativas: con más de 100 actividades, 150 ponentes y cerca de 5.000 acreditados de 3.000 empresas provenientes de 65 países.