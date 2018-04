Destino publica un inédito de Delibes, un cuento que recupera "al dibujante" antes que al escritor

26/04/2018 - 14:49

Destino publica 'La bruja Leopoldina y otras historias reales', un cuento inédito de Miguel Delibes con ilustraciones del propio autor junto a otros dos textos autobiográficos, en los que se puede descubrir al "dibujante antes que al escritor" que terminó ganando el Cervantes.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Literariamente esta publicación no aporta nada ni es el embrión de la escritura posterior de mi padre. Está el Delibes dibujante, que luego entró como caricaturista en 'El Norte de Castilla': él creía que hubiera sido un buen pintor, pero con formación, en esta disciplina no creía en los autodidactas", ha señalado la hija del autor y responsable de recuperar este texto.

'La bruja Leopoldina' es un breve cuento rimado que incluye en esta edición varias ilustraciones a color, realizadas por el propio Delibes. Esta historia fue escrita por el autor de 'Los Santos Inocentes' a los 18 años de edad, en el año 1939, y no sería hasta nueve años después cuando la carrera literaria de Delibes despegase con el premio Nadal gracias a 'La sombra del ciprés es alargada'.

Elisa Delibes ha reconocido con humor que su padre "habría sido infeliz" de saber que finalmente esta obra "con rimados regulares" --aunque excusables para un joven de 18 años-- haya visto la luz. "Si no lo quemó o lo tiró, igual era por algo, porque él era muy exigente y solo quería publicar obras estupendas", ha señalado.

Eso sí, del cuento que encontró entre los documentos de Delibes de forma casual, faltaban cuatro o cinco hojas que habían sido arrancadas. "Con este cuento no ganaría el Premio Nobel, pero es una obra tan inocente, que yo quería sacarla a modo homenaje. Es un regalito y sabía que si no lo sacábamos ahora acabaría descansando en el sueño eterno", ha justificado su hija.

Precisamente por esa forma de trabajar de su padre y la valoración de su obra, Elisa considera que no habrá más inéditos en el futuro. "Él ya decía que sacaba mucho jugo a lo escrito, porque necesitaba el dinero para alimentar a una familia numerosa. Yo creo que no hay más, aunque nunca lo hemos hablado", ha explicado.

UNA ETAPA "HORRIBLE"

De hecho, Delibes guardaba toda su producción literaria en una carpeta --aunque no meticulosamente ni con un orden por fechas-- y, lo que no quería por baja calidad, probablemente lo destruyese. "Se consideraba un mal poeta y, por ejemplo, no se conservan algunas cartas a mi madre. Yo creo que el pudor le llevó a destruir sin piedad", ha ironizado Elisa Delibes.

La hija del autor de 'Las ratas' ha recordado la figura de su padre que, en algunos momentos, se vio "agobiado" por la responsabilidad familiar. En especial, hubo un periodo con sombras, tras la muerte de su mujer, Ángeles de Castro, del que al escritor vallisoletano le costó salir.

"Fue una época horrible para él, los hombres de entonces no estaban preparados para ser viudos y con hijos pequeños y, realmente, le parecía justo que se hubiera muerto antes él. Hubo un tiempo que no escribió y es verdad que le ponían bastante nervioso los adolescentes, pero se recuperó al final de su vida", ha apuntado, tras recordar el cariño que tuvo hacia sus nietos.

EL CINE COMO LEGADO

Sobre su legado, ha insistido en que "lo importante es que se siga leyendo y no importe que sea de otra época", apostando por enseñar en los colegios obras como las de 'Mi vida al aire libre' antes que la más conocida 'Cinco horas con Mario', que "ahora es impensable y él lo veía más impropio para estudiantes".

También el cine se ha inspirado en muchas de las obras de Delibes, en una relación de la que el autor salió satisfecho en varias ocasiones. "Estaba bastante contento con las adaptaciones, como con 'La hoja roja' o 'Los Santos Inocentes', aunque el principio le ponía más empeño: luego comprendió que son dos realidades distintas", ha concluido.