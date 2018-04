Los fans de 'Juego de Tronos' tendrán que seguir esperando: no habrá libro de 'Canción de hielo y fuego' en 2018

RR Martin sí ha confirmado el lanzamiento de un nuevo libro

El escritor estadounidense George RR Martin. Foto: Reuters

El invierno no llega... George RR Martin ha confirmado lo que los fans de la saga Canción de hielo y fuego no querían oír. The Winds of Winter tampoco se va a publicar en 2018, por lo que habrá que seguir esperando.

"No, el invierno no llega Al menos no en 2018", escribió Geroge RR Martin sobre The Winds of Winter. Por lo tanto, los adeptos de la saga tendrán que rezar para que por lo menos se publique en 2019.

RR Martin sí ha confirmado el lanzamiento el 20 de noviembre de un nuevo libro, que también tiene que ver con la saga pero que no es una continuación como tal. Se trata de Fire and Blood, un volumen de 640 páginas.

La nueva historia de ficción del escritor será el primero de los dos volúmenes que narrarán las historias de todos los reyes Targaryen desde Aegon I hasta Aegon III, junto a sus esposas, hermanos, guerras y viajes. "Ah y también hay dragones. Muchos dragones", ha dicho RR Martin.