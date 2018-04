Picasso y Miró protagonizan una exposición en Malta con 144 obras

26/04/2018 - 18:27

La obra de Pablo Picasso y Joan Miró protagoniza la exposición 'Picasso y Miró, The Flesh and the Spirit' en el Palacio Gran Maestre de Valletta (Malta) hasta el próximo 30 de junio.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Mapfre en colaboración con la Oficina del Presidente de Malta y la Fondazzjoni Patrimonju Malti (FPM) expone 144 piezas, han informado los organizadores en un comunicado.

La exposición está compuesta por la colección completa del artista malagueño 'Suite Vollard', que junto a 44 pinturas realizadas por Miró entre los años 60 y 70 sumergen al visitante en sus respectivos universos: Picasso como fundador del cubismo y Miró como protagonista fundamental del surrealismo.

La primera parte del recorrido presenta la serie completa de la 'Suite Vollard', adquirida por Fundación Mapfre en 2007 y compuesta por 100 grabados realizados por Pablo Picasso entre el año 1930 y el año 1937 por encargo del marchante de arte Ambroise Vollard.

El recorrido continúa con una selección de 45 pinturas de Joan Miró, producidas entre 1960 y 1970, que reflejan su pasión por el color como elemento expresivo.

La exposición se inscribe en el evento cultural 'Picasso-Mediterranean', una iniciativa liderada por el Musée National Picasso-París, en la que participan cerca de sesenta instituciones del mundo de la cultura de toda Europa para poner de relieve la relación entre el artista malagueño y el mundo mediterráneo a través de los lugares que le inspiraron.