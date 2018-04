Pablo Remón indaga en la idiosincrasia de la meseta española en 'Los Mariachis', tragicomedia sobre corrupción y raíces

27/04/2018 - 13:43

Pablo Remón se sumerge en la idiosincrasia de la meseta española en 'Los Mariachis', una tragicomedia que reflexiona sobre la corrupción y sobre la imposibilidad de escapar de las raíces que se estrena el próximo 3 de mayo en los Teatros del Canal y que estará en cartel hasta el 27 de mayo.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomé son los protagonistas de esta comedia negra que, según ha explicado Remón este viernes durante la presentación, nace del contraste entre el territorio despoblado del interior de la meseta castellana y un político de clase media alta imputado por corrupción que regresa al "desierto" en el que nació.

Este personaje, interpretado por Israel Elejalde, tiene una "epifanía": "Se le aparece el santo de su pueblo, quien le envía allí para que le saque a hombros". En su regreso, dispuesto a iniciar su peregrinación, descubre que tres primos lejanos han ocupado su casa familiar.

Remón se ha dejado contaminar por el paisaje de su pueblo familiar, en la provincia de Zaragoza y cerca de Soria, con espacios abiertos donde casi desaparece el horizonte y que le inspiró en sus primeros relatos. Este "desierto de España", que aparece en el cine como escenario pero no en el teatro, y al que Sergio del Molino describe en su novela 'España vacía', es el telón de fondo de esta obra.

Hay en esta obra ecos de la "picaresca española" del 'Lazarillo de Tormes' que según Remón parece permanecer en "los genes" de los españoles y que en esta obra se manifiesta en una "huida hacia adelante" que en realidad es "una huida hacia atrás del protagonista".

Preguntado por la inspiración de la figura de político corrupto que aparece en esta obra, Remón ha matizado que 'Los Mariachos' no pretende ser una obra "moralizante", sino que busca situar al espectador frente a un "espejo".

No obstante, no evita citar a su propio padre, aunque no era un corrupto, tal y como ha precisado, así como el caso de Miguel Blesa, que le lleva a pensar en la "España negra de Cela", incluso el grupo pop del hijo de Luis Bárcenas o cómo Cristina Cifuentes ha dimitido "desde la posición de víctima". "En España hay unos mecanismos de justificación", ha dicho.

El dramaturgo y director está convencido de que la dictadura ha dejado en "herencia" a una España "partida en dos" que suena como "ruido de fondo" en ocasiones y que, a su juicio, aún no se ha superado.

LA MANADA Y EL MACHISMO RETRÓGRADO

En palabras de Israel Elejalde, Remón representa en 'Los Mariachis' a una Sociedad que todos conocen y que "provoca dolor". "Una España que no deberíamos ser y que sin embargo a veces enraizamos. Una España machista, retrógada, que se encierra en lo autárquico", ha enfatizado el actor.

En este sentido, ha señalado que la última muestra de esta sociedad es "la sentencia de la Manada" porque, aunque se echa la culpa "a los jueces", Elejalde considera que pertenecen a "una sociedad que se reafirma día a día, que sigue manipulando los mismos principios que hace años".

Preguntado por la ausencia de las mujeres en esta obra, Remón ha justificado que se trata de algo "muy pensado y buscado" porque su intención era crear una "atmósfera de hombres solos", en la que precisamente él ha crecido, puesto que su madre murió cuando era pequeño y no tiene hermanas.

"Ese carácter de la meseta me ha marcado mucho: es gente seca, que no se comunica demasiado", ha dicho el director, quien ha agregado que le molestan las mujeres que aparecen como "adornos".