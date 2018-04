Los libreros facturaron 22 millones por Sant Jordi, un 2% más

27/04/2018 - 15:49

Publican la lista de los libros más vendidos

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha cifrado en 22 millones de euros la facturación de la Diada Sant Jordi del lunes, lo que representa un 2% más que el año pasado, según han anunciado este viernes en un comunicado.

Han resaltado que los datos confirman las sensaciones que los libreros ya expresaron al cerrar la jornada del lunes, en que valoraron que las ventas habían sido, al menos, igual que las del año pasado, en que el Día del Libro cayó en domingo.

Los datos confirman la percepción de un "gran Sant Jordi, con buen tiempo en todas partes, que en muchos lugares se alargó hasta la noche", aprovechando que la gente salía de trabajar, y de ventas concentradas en momentos como primera hora de la mañana, mediodía y tarde al caer en día laborable.

Según los datos de LibriData y LibriRed, que recogen información de 178 puntos de venta pertenecientes a librerías de toda Catalunya y representan el 60% del mercado, los títulos vendidos superaron los 53.000, un 2,44% más que el año pasado, con 1,62 millones de ejemplares (1,72% más).

En la demarcación de Barcelona es donde se han vendido más títulos (48.127), seguida de Girona (13.169), Tarragona (11.701) y Lleida (10.298).

LIBROS DE NO FICCIÓN, LOS MÁS VENDIDOS

Los libros de no ficción fueron los más vendidos, con 23.318 títulos, seguidos de los infantiles y juveniles (17.687) y los de ficción (12.747).

En cuanto a volumen vendido de libros, la ficción fue la preferida del público con un 34,54% de las ventas, seguida a poca distancia de los títulos de infantil y juvenil (33,81%) y los de no ficción (31,65%), que son los que más han crecido en ventas fruto de un aumento del 6% de los libros de no-ficción en catalán.

Casi seis de cada diez de los ejemplares vendidos fue en catalán (58,89%), respecto a un 41,11% en castellano, han explicado los libreros que han dicho que los diez títulos más vendidos han representado este año el 5,82% del total de ventas.

LISTA DEFINITIVA DE LOS MÁS VENDIDOS

En el comunicado han hecho pública la lista definitiva de los autores más vendidos en las diferentes categorías que encabezan los escritores Martí Gironell ('La força d'un destí'), María Dueñas ('Las hijas del capitán'), Xavier Tedó y Laia Vicens ('Operació Urnes') y César Brandon ('Las almas de Brandon').

A diferencia del lunes, en que el gremio lanza una lista provisional con cinco títulos en cada categoría, en la de este viernes aporta una lista de los diez más vendidos, teniendo en cuenta 178 librerías.

En catalán y ficción, los más vendidos son además de Martí Gironell, Joan-Lluís Lluís ('Jo sóc aquell que va matar Franco'), A.J.Finn ('La dona a la finestra'), Héctor Lozano ('Quan érem els peripatètics'), Paolo Cognetti ('Les vuit muntanyes'), Dan Brown ('Origen'), Gaspar Hernández ('La dona que no sabia plorar'), Màrius Serra ('La novel·la de Sant Jordi'), Eva Baltasar ('Permagel') y Najat El Hachmi ('Mare de llet i mel').

En catalán y no ficción, siguen a Tedó y Vicens, Jordi Borràs ('Dies que duraran anys'), Antoni Bassas ('Bon dia, són les vuit!'), David Fernàndez y Toni Soler ('Per la llibertat'), Xavier Sala i Martín (La invasió dels robots), Marc Ribas ('Brutal. Les receptes de Marc Ribas'), Quico Sallés ('On eres l'1-O?'), Rafael Santandreu ('No hi ha res tan terrible'), Xevi Verdaguer ('Transforma la teva salut') y Pilar Rahola ('SOS Cristians').

CASTELLANO Y FICCIÓN

En castellano y ficción, después de Dueñas, le siguen Fernando Aramburu ('Patria'), A.J.Finn ('La mujer en la ventana'), Elisabet Benavent ('Fuimos canciones'), Juan Francisco Ferrándiz ('La tierra maldita'), Dan Brown ('Origen'), Javier Castillo ('El día que se perdió la cordura'), Artúro Pérez Reverte ('Los perros duros no bailan'), Camilla Läckberg ('La bruja') y Javier Sierra ('El fuego invisible').

En castellano y no ficción, después de Ndjocu, figura en la lista Laura Escanes ('Piel de letra'), Ramón Cotarelo ('España quedó atrás'), Rafael Santandreu ('Nada es tan terrible'), Víctor Amela ('Los inspiradores de Amela'), Miguel Ángel Revilla ('Sin censura'), Leticia Dolera ('Morder la manzana'), Ivan Tapia ('Escape book'), Xevi Verdaguer ('Transforma tu salud') y Aitor Sánchez ('Mi dieta ya no cojea').

En catalán y categoría infantil ha ganado Francesca Favilli y Francesca Cavallo (con 'Contes de bona nit per a nenes rebels' I y II), seguida de Màriam Ben-Arab ('El meu primer llibre de Sant Jordi'), Rocio Bonilla ('Germans!'), Meritxell Martí ('Sant Jordi i el drac'), Anna Llenas ('El monstre de colors'), Emma Martínez ('La llegenda de Sant Jordi') y Jaume Copons ('La nit del Dr Robot').

En castellano y categoría infantil, se ha impuesto Paula Gonu ('De casi todo se aprende'), The Crazy Haacks, Martina D'Antiochia ('Aventuras en Londres'), Elena Favilli y Francesca Cavallo ('Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes'), Martina d'Antiochia ('Un desastre de cumpleaños') y Antonie de Saint-Exupéry ('El Principito').