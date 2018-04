Gonzalo de Castro y Manuela Velasco organizan 'El Banquete' en el Teatro de la Comedia

27/04/2018 - 15:57

El Teatro de la Comedia acoge, del 3 de mayo al 3 de junio, la pieza 'El banquete', una "experiencia teatral diferente", dirigida por Elena Pimenta y Catherine Marnas y con el debut en la Compañía Nacional de Teatro de Gonzalo de Castro y Manuela Velasco, en la que espectadores y actores se unen entorno a una gran mesa para beber vino y "apelar a la imaginación" del ser humano a través de los textos universales españoles.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así, la propuesta, que simula una especie de "symposium", celebración propia de los antiguos griegos en los que al finalizar un banquete bebían vino y charlaban de diversos temas, procede de 'Le banquet fabulateur', estrenado en 2015 en el Teatro Nacional de Burdeos bajo la dirección de la propia Marnas y basado en el ensayo 'L'Espece fabulatrice' de Nancy Houston.

"El ensayo de Houston reflexiona sobre lo que somos como especie, un eje fundamental que articula todo el espectáculo en un posicionamiento no cínico ante la vida", ha explicado Pimienta en rueda de prensa, este viernes 27 de abril, con motivo de la presentación de la pieza, que es fruto de la colaboración artística entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Nacional de Burdeos y que también cuenta con los actores Pablo Béjar, Jimmy Castro y Aleix Melé de la joven compañía, y Lola Baldrich.

Así, ha explicado que esta versión dista de la de 2015 en tanto en cuanto el texto está adaptado a partir de los textos clásicos españoles como 'La Celestina', 'Don Quijote de la Mancha', 'El Caballero de Olmedo', o 'El Burlador de Sevilla', entre otros.

Por su parte, Marnas ha matizado que "aunque no se trata de un espectáculo de participación del público", tiene una "forma por el deseo de compartir el teatro con el público de una manera diferente". "Se trata de compartir más nuestras preocupaciones, sueños e ideología y celebraruna fiesta con el público hablando de diversos temas a través de la literatura", ha expresado.

Para ella, este montaje es "un elogio al teatro y a los actores" y "un viaje del camerino a la escena". Asimismo, ha destacado que reflexiona sobre la idea que Houston quiso dejar plasmada en su ensayo de que "la cultura no es un plus ni un lujo", si no "la base de toda sociedad" puesto que "sin la imaginación ni la ficción las personas no existirían".

En este contexto, el encargado de la dramaturgia de la pieza, Álvaro Tato, ha matizado que existen "conexiones inesperadas" entre los textos formando así "una especie de slalon" y un "viaje donde todo va hilado". "Fue una labor de intentar encajar las piezas de una dramaturgia de todas las épocas de nuestros clásicos universales. Un quebradero de cabeza que al final al contiene serendipias y conexiones inesperadas", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que esta pieza permite al espectador durante una hora y cuarto "dejar de ser consumidor" para pasar a ser "persona" y "dejar de ser cliente" para "pasar a ser tribu" y formar parte de es banquete en el que confluyen las palabras, la música, la danza y el vino.

En cuanto a su debut la compañía, Velasco ha afirmado que le ha permitido "acercarse con todo el amor y respeto del mundo" a "estos textos y al verso por primera vez". "Soy seguidora de esta compañía, siempre había deseado hacer una obra con ellos pero no sabía si al llegar el momento me atrevería", ha expresado tras indicar que "no puede estar más feliz" de haber debutado en este espectáculo "lleno de sabiduría y belleza".

Una idea compartida por De Castro, que ha afirmado que el público se va a quedar "ojiplático" ante una fórmula "nada convencional". "Es una fiesta y un brindis al teatro y es un homenaje a los actores", ha afirmado tras señalar que se encuentra "excitado" por estar por primera vezen "este templo de la palabra".