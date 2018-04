Leticia Dolera se une a las protestas contra la sentencia de 'La Manada': "Es violación porque no hubo consentimiento"

27/04/2018 - 17:45

Leticia Dolera se ha unido a las protestas contra la sentencia de 'La Manada' en una entrevista concedida a Antonio García Ferreras en el programa 'Al rojo vivo' de LaSexta. "Es violación porque no hubo consentimiento", ha asegurado la actriz y escritora durante la entrevista.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Navarra condenó este jueves 26 de abril a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

Al respecto, la autora de 'Morder la manzana' ha asegurado que "aunque no haya marcas no es abuso sexual, es violación" y ha pedido que se empiece a hablar de la diferencia entre "relaciones deseadas" y "no consentidas".

"Llevamos mucho tiempo exigiendo cambio y que se nos oiga", ha apuntado Dolera, quien opina que no se debe "educar en la defensa" sino "educar a niños y hombres" puesto que, según ha aseverado "si no hay sí también es no".

Asimismo, la actriz se ha referido al juez que emitió el voto particular de absolver a los miembros de 'La Manada'. "Le diría que hay que hacer una formación de género, que es algo que venimos reclamando desde hace tiempo", ha añadido.

Además, Dolera ha lamentado que "la pornografía esté educando a los adolescentes" pues, según ha asegurado, "en las webs porno el vídeo de 'La Manada' empezó a ser el más buscado".

Por último, la actriz ha denunciado durante la entrevista que "más de mil violaciones al año en España" es algo "gravísimo". "Las mujeres somos sujetos, no meros objetos", ha sentenciado Dolera.