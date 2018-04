Andy & Lucas: "Nos ha costado ganarnos el respeto de los medios"

28/04/2018 - 8:34

Más de 3 millones y medio de reproducciones avalan el regreso de Andy & Lucas con Para que bailes conmigo, primer single de Nueva vida, noveno álbum con el que efectivamente abren etapa al dejar su discográfica multinacional de toda la vida y lanzarse a la independencia creando su propio sello -A&L-, al tiempo que se alían con Altafonte para la distribución.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Acabamos el contrato con Sony y creíamos que después de quince años ya habíamos conseguido en esa etapa todo lo que podíamos conseguir. Las ilusiones ya no eran las mismas, los caminos eran diferentes y decidimos hacer nuestra carrera por nuestra cuenta", explica a Europa Press la mitad del dúo, Lucas González (Cádiz, 1982).

En esta línea, admite que se sentaron con varias discográficas para cambiar de aires pero no optaron por ninguna "básicamente por tener solo que dar y no recibir". Ante esta disyuntiva, añade: "Decidimos pagarlo nosotros y que salga el sol por donde quiera. Creamos nuestro propio sello y la verdad que muy bien. Esperamos que no sea solo para nosotros sino que podamos encontrar talentos por ahí y lanzar otras cosas".

Para terminar de apuntalar esta nueva etapa decidieron aliarse con Altafonte por ser una compañía que "está al día y se dedica mucho a la música digital", según explica Andrés Morales (Andy, Cádiz, 1982). "El formato disco es ya a día de hoy para coleccionistas o verdaderos fans", apunta Andy.

Con todos estos trámites solucionados, Andy & Lucas se centraron en la música y decidieron colaborar con el productor Dr Bellido. De esa unión salió Para que bailes conmigo, que cuenta con un vídeo "que está haciendo un millón de visitas por semana", tal y como destaca Lucas. "Y no soy yo dándole todo el rato en casa", bromea.

SONIDO RENOVADO

Tercia entonces Andy para destacar que por mucho que en Altafonte les ayuden a moverse en el entorno digital y llegar a la gente, al final ellos tienen que poner sobre la mesa buenas canciones. "El condimento está, que es lo primordial. Si eres malo cocinando, los comensales van un día pero no vuelven. Y aquí si la música no funciona, te vas para tu casa y ya no tienes que preocuparte de si usas formato físico o digital", explica.

Volviendo sobre Para que bailes conmigo, reconoce Andy que "ha llamado la atención" porque el estilo no es del todo en su "línea", aunque asegura que querían "renovarse un poco y enganchar al público joven". Además, agrega que "la gente lo ha recibido bien en general".

"Yo tengo una hija de once años y me decía que éramos muy antiguos. Cuando salió este single me llamó y me dijo que este sí que le gusta mucho. El single está funcionando y creo que hemos acertado con tocar esa tecla y la gente se pregunta si estamos haciendo reguetón. Pero el disco mantiene nuestro estilo, en cualquier caso", apunta.

En lo tocante a la génesis de Para que bailes conmigo, relata Andy que fue Dr Bellido quien contactó a Lucas y le propuso colaborar. Ambos aceptaron para probar, se reunieron en su estudio en Sevilla y cuando lo escucharon terminado fueron los primeros sorprendidos por que "sonara tan bien". "Y ahora estamos viendo el resultado con las cifras", remata Andy.

Toma la palabra de nuevo Lucas para plantear que si tocaran el Son de amores tal y como está grabado en el primer disco posiblemente les tiraran "una zapatilla a la cara". Y añade: "Estaba todo muy secuenciado, las voces... en el momento gustó, pero los tiempos cambian".

"El mundo va girando y nosotros tenemos que adaptarnos sin llegar a rozar la prostitución de nuestros ideales y nuestra historia. El single sigue sonando a Andy & Lucas, no nos hemos vendido. Y en el vídeo, nosotros no nos vamos a poner un chándal azul, ni nos vamos a poner cadenas. Lo he visto en otros compañeros y me ha impactado porque les veo disfrazados", resalta.

CARIÑO DE LA GENTE

Con una trayectoria tan larga y tantas canciones reconocibles, afirman sin dudar Andy & Lucas que sienten el "cariño de la gente". Y además, añade Lucas que "últimamente" están sintiendo algo que "antes nunca" habían sentido, que es "el respeto de los medios" de comunicación.

"El otro día fuimos a una radio y parecía que habían entrado los Rolling Stones, vamos a la tele y nos reciben de pie. Los becarios que hay ahora han mamado de nuestro música. En el pasado nos encontramos algún periodista un poco chulito en plan que le había mandado su jefe a entrevistarnos y tenía que aguantarnos", relata Lucas.

Aún continúa destacando que ahora van "notando" que quienes les entrevistan lo hacen "porque les apetece" o "porque les gusta" lo que hacen. "Eso ya también es otra forma de reconocimiento y se agradece. Nos ha costado ganarnos el respeto de los medios", subraya.

"Ha costado, pero tampoco hemos parado de sacar cosas que llaman la atención. Puede no gustarte nuestra música pero Para que bailes conmigo suena bien. Y cuando miras el recorrido dices mira, esta gente no lleva un tema solo, algo tienen que tener", remarca Lucas.

Tras escuchar atentamente a su amigo, tercia Andy para sentenciar: "Somos una marca que está, que parece que no está, pero está". Y después de reírse de esta frase con Lucas, profundiza: "La gente me pregunta si seguimos juntos, cuando el año pasado sacamos un libro sobre nuestra trayectoria y este año tenemos cincuenta conciertos y un disco nuevo. Estamos, parece que no, pero estamos. Pasan los años y seguimos a pico y pala y a fin de cuentas ese es el éxito".

Y tanto están que, efectivamente, pasarán buena parte del presente año en la carretera presentando las canciones de esta Nueva vida. A partir de este mismo sábado en Cádiz, recorriendo España después, con paradas importantes como la del 19 de mayo en el Teatro Goya de Madrid. Llegando incluso este año a América, Suiza y Londres en noviembre.