Banville revive la escritura de Henry James en 'La señora Osmond': La política es un negocio sucio y siempre lo será"

3/05/2018 - 14:02

El escritor irlandés John Banville, quien imagina la secuela de una obra de Henry James en su nueva novela 'La señora Osmond' (Alfaguara), ha asegurado que "la política es un negocio sucio, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo".

Banville ha abordado en un encuentro con prensa la actualidad política en Estados Unidos, recordando que "ahora son momentos difíciles", pero no es diferente a otras épocas. "Si echas la vista atrás, aunque ahora digan que la política es peor, solo hace falta ver lo que hizo Nixon: un acto de traición, como lo calificaron", ha señalado.

De hecho, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2014 considera que Estados Unidos "tiene mala prensa, pero son ellos mismos los que la crean". "Hay millones de personas en Estados Unidos que no hacen ruido, son gente decente y educan a sus hijos en el honor", ha defendido.

En cualquier caso, Banville ha lamentado que hoy en día "la libertad es una ilusión" en cualquier sociedad. "No sé si nosotros elegimos realmente, creemos que somos personas libres pero cuando miramos al pasado nos damos cuenta de que elegimos porque no nos quedó un remedio, viendo las circunstancias", ha añadido.

En 'La señora Osmond', el autor irlandés retoma al personaje de 'Retrato de una dama' donde lo dejó Henry James, y redobla su apuesta optando por el mismo estilo que el escritor de 'Una vuelta de tuerca'. "No entiendo que alguien hiciera esto escribiendo en un inglés normal y corriente: yo quería mostrarle a James que podía hacerlo igual de bien que él o incluso mejor", ha comentado con humor.

Banvile ha señalado que se encontró al empezar a trabajar sobre Osmond con "una superviviente" que, en un momento dado de su vida, se dio cuenta de que "había sido engañada por todo el mundo". "Todo el argumento de 'Retrato de una dama' está basado en una gran mentira", ha añadido.

LOS EUROPEOS 'MENTIROSOS'

No obstante, Isabel Archer no recurrirá a la venganza, ya que opta por "lo más valioso del ser humano, el horror". "Esa es una característica muy estadounidense, el honor. Mi primera mujer era de allí y siempre me preguntaba por qué en Europa se estaba mintiendo todo el tiempo. Y es verdad: en Europa uno nunca sabe si te están diciendo la verdad, que por supuesto que no, pero es que la verdad es aburrida", ha ironizado el escritor.

La mentira, que se convierte en el hilo argumental de esta "tragedia norteamericana ambientada en Europa", es algo que recorre cada decisión de unos personajes de los que "uno no aprende escribiendo", tal y como ha reconocido el propio autor. "Isabel no cambia en todo este tiempo, pero es como nosotros. La gente no cambia, quizás a medida que cumple años pueda aprender cosas, pero yo por ejemplo sigo siendo el mismo que cuando tenía once años, casi tan tonto", ha aseverado.

El 'retrato' de la protagonista tanto de James como de Banville muestran a una "feminista", pero es que el autor irlandés va a más al reconocer que la obra en la que está inspirada también es "feminista". "James, que era homosexual, tenía una fascinación por las mujeres que rozaba lo espiritual. Yo también, pero mi fascinación en ocasiones ha sido menos espiritual", ha bromeado.

EL PREMIO NOBEL Y EL IRA

Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, ha asegurado no estar al corriente de los escándalos de acoso sexual que planean estos días en la Academia sueca y que podría suponer que no se concediera el galardón este año. Asimismo, también ha recibido con sorpresa el anuncio de la disolución de ETA, recordando la situación del IRA en Irlanda del Norte.

"El IRA no se ha disuelto y sigue estando ahí, aunque ya se están empezando a hacer viejos, afortunadamente. A esta 'guerra' le pusieron fin los ingleses, que son muy listos haciendo política: sobornaron al IRA, les dejaron robar 20 millones de libras y ese es el fondo de pensiones para sus miembros", ha concluido.