El Thyssen dedica una exposición a Frigerio y Squarciapino, escenógrafo y diseñadora de 'La tabernera del puerto'

4/05/2018 - 14:37

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge desde este viernes hasta el próximo 20 de mayo la exposición 'Ezio Frigerio y Franca Squarciapino. Una vida juntos en el escenario', dedicada al matrimonio del escenógrafo y la diseñadora, responsables de la escenografía y el vestuario, respectivamente, de la zarzuela 'La tabernera del puerto' que acoge este mes el Teatro de la Zarzuela.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Piezas de vestuario, fotografías de sus obras más destacadas y material audiovisual de sus producciones teatrales componen esta muestra, comisariada por Riccardo Massironi y con acceso gratuito. Además, Frigerio cuenta en primera persona en un documental su relación artística con el director de escena con Giorgio Strehler.

Frigerio ha destacado su "larga vida" de "amor, trabajo, viajes y grande satisfacciones" junto a Squarciapino durante 60 años. "Pocas personas han tenido la suerte de vivir estos sentimientos. Mirarnos a los ojos cuando baja el telón y ver a la gente contenta", ha manifestado. Por su parte, Squarciapino no ha podido contener la emoción y no ha sido capaz de pronunciar palabras de agradecimiento.

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha destacado que esta exposición "deja testimonio de dos grandes del teatro", aunque "solo es un trozo de un largo recorrido de dos compañeros de vida, que para todos son ejemplos de honestidad, trabajo, empeño y compromiso", así como de una "manera de hacer teatro".

Bianco ha descrito a Frigerio y Squarciapino como "dos magos" que han conseguido "hacer soñar en tantas noches y en tantos espectáculos" en una experiencia a la que se ha referido como "placer indescriptible".

A la presentación de esta muestra ha acudido la actriz Nuria Espert, que ha trabajado en varias ocasiones con el matrimonio y que coincidió con ellos por primera vez en la representación de 'Salomé', dirigida por Mario Gas, según ha relatado en declaraciones a los medios.

Según ha señalado, Frigerio ha trabajado con todos los grandes directores españoles, país en el que ha dejado "una huella fortísima", mientras que Squarciapino es, en sus palabras, el "complemento total de ese espacio". "Han llegado a una compenetración tan enorme que es difícil pensar en uno sin el otro", ha dicho.

Ellos son "los apoyos" que Espert encuentra cuando empieza a formular una idea nueva, ya que Frigerio es un "creador que ofrecerá algo nunca visto", según ha señalado la actriz, quien recurrió a ellos inmediatamente cuando recibió una oferta para dirigir por primera vez 'La casa de Bernarda Alba'.

Tal y como ha resaltado Espert, "salvo las piernas" de Frigerio, sus "cabezas creativas" están "más vivas que nunca, más fuertes que nunca y son más inteligentes que nunca". "Es como una cúspide del arte", ha destacado.

PAROS EN LA ZARZUELA

Un total de 10 funciones de 'La tabernera del puerto', entre las que se incluye el estreno previsto para este sábado 5 de mayo, no se celebrarán debido a los paros programados en protesta por la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, y solo se representarán las programadas para los días 6 y 10 de mayo.

En este sentido, y en referencia al Real Decreto de la fusión aprobado hace dos semanas, el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha señalado a Europa Press antes de la presentación de esta exposición que espera que ambas partes puedan "conversar" y que esto sirva para "algo positivo".

"Hasta ahora lo único que veo es que hay una situación un poco tensa y no es agradable para el teatro", ha manifestado el director de la Zarzuela, quien siente "pena" por no poder disfrutar de la obra dirigida por Mario Gas.

Por su parte, preguntada por los paros, la actriz Nuria Espert ha señalado en declaraciones a los medios que estos paros "no se parecen" a nada que ella haya visto. "Personas del espectáculo decidan si se hace o no todas las noches yo no lo comprendo. Debe tener una explicación y seguro que es legal, pero yo como persona de teatro no lo entiendo", ha dicho.

En cuanto a la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real, ha afirmado que no sabe en qué va a consistir por lo que prefiere no pronunciarse.