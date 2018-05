Malú: "Las mujeres tenemos un punto de vulnerabilidad muy grande y la ley tendría que repensar cómo protegernos"

4/05/2018 - 17:25

Será la primera artista española en utilizar el 'Verified Fan' para la venta de entradas, un programa que limita el acceso a la compra

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Malú (María Lucía Sánchez Benítez, Madrid, 1982) anuncia este viernes su regreso a los escenarios con Oxígeno Tour mientras termina de dar los últimos retoques a un próximo disco que, según anticipa, está repleto de esas historias que la han convertido en 'La Jefa' de toda una legión de fans y referente por su fuerza para miles de mujeres.

Precisamente por eso y por el mensaje de empoderamiento femenino que transmite en muchas de sus canciones, expresa Malú su indignación ante la sentencia judicial por el caso de 'La Manada', que ha llevado de nuevo a las mujeres a protestar y reivindicarse en las calles de muchas ciudades españolas.

"Me parece bastante indignante todo", subraya en entrevista con Europa Press la madrileña, quien prosigue: "En este caso concreto me da bastante vergüenza ajena lo que estamos viendo. Apoyo absolutamente a todas las mujeres. Tengamos empatía y sentido común y protejamos un poquito más a las mujeres, porque de verdad que estamos muy vulnerables".

"Escucho comentarios como que ella se fue con todos... Pero bueno, ¿y qué? Si luego no quiere, ¿qué? ¿Por qué tiene que decir que sí? ¿Y cómo le dices que no a cinco tíos gigantes delante tuyo? Cuidado con eso", reflexiona Malú, antes de sentenciar: "Las mujeres tenemos un punto de vulnerabilidad muy grande y la ley tendría que darle una vuelta a eso y repensar cómo protegernos".

Sobre la reacción en las calles de la sentencia judicial de 'La Manada', la artista apunta: "Me da mucha pena que las mujeres tengamos que seguir saliendo a la calle para reivindicar nuestra seguridad en el siglo XXI, con todo lo bien que se supone que va todo y lo informados que estamos de todo".

"Que al final un hombre te agarre en una esquina, te intente violar y tú consigas salir y eso no sea un delito... Eso me parece indignante porque a ti te han agredido y te han violado al final. No han metido nada en tu cuerpo, pero ha sido una violación de tu espacio, de tu cerebro y de tí como ser humano", concluye.

TECNOLOGÍA PARA PREVENTA DE ENTRADAS

Para esta gira, Malú será la primera artista española en utilizar el 'Verified Fan' para la venta de entradas, un programa que limita el acceso a la compra de 'tickets' y da prioridad a los 'fans' del artista. Después del proceso de registro, Ticketmaster utiliza un algoritmo que analiza diversas variables del comprador para verificar su identidad y bloquear la compra de entradas a especuladores y robots informáticos.

El registro a este sistema de preventa de entradas estará abierto a los fans de Malú del 4 al 6 de mayo. La mañana del miércoles 9 de mayo y horas antes del inicio de la preventa, después de haber verificado la autenticidad de los usuarios registrados, éstos recibirán su código de verificación y una invitación exclusiva y personal para acceder a la compra de entradas el 9 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Obtener un código de acceso no garantiza automáticamente hacerse con una entrada pero sitúa al posible comprador en una "posición privilegiada". "El sistema equilibra el 'campo de juego' de tal forma que un fan compite con otro fan, no con un bot o un software que quiere la misma entrada. Se trata de un proceso con una tecnología muy innovadora que obstaculiza la venta especulativa y da prioridad a los verdaderos fans para la compra de entradas", señalan desde Ticketmaster.