Cuatro tipos de consumidor: así eres según cómo compartas tus datos

Conocer los tipos de usuario facilita desarrollar estrategias de negocio

Inconscientes, aceptantes, cautos e incógnitos son los cuatro perfiles que caracterizan al consumidor de acuerdo a su mayor o menor predisposición para revelar o no información personal en internet, según desvela un detallado estudio recientemente publicado.

El mundo de los formularios y registros web es incierto y según el informe, "Delivering value in the digital age", impulsado por la compañía Experian, hay cuatro formas muy diferentes de habitar el cyberespacio.

La importancia de definir estos perfiles radica en que"es esencial para los negocios" porque conocer como reaccionan los potenciales consumidores permite a las empresas diseñar mejores estrategias de comunicación y marketing dirigidas a cada uno de los tipos de usuarios que existen según concluye el informe.

De acuerdo a los datos del informe "Delivering value in the digital age", el usuario "inconsciente" es poco precavido, ignora cómo las compañías utilizan sus datos personales y acepta los términos y condiciones "sin entender realmente las consecuencias".

Por su parte, los "aceptantes" consideran que compartir información personal en la red es "un paso inevitable" y "no se sienten del todo cómodos con esta situación", mientras que los cautos son "precavidos" tras haber tenido "malas experiencias".

Por último, los "incógnitos" desarrollan "mecanismos de defensa", por ejemplo varias cuentas de correo electrónico para evitar "que se les bombardee" con información en las que son importantes para ellos.

Todos nos sentimos más o menos identificados con este clasificación y hasta podemos ir saltando de un tipo de usuario a otro según tengamos diferentes experiencias en Internet.