Ana Popovic, Shirley Davis, Nat Simons y Lindsay Beawer, nuevas'blueswoman' confirmadas para Bluescazorla 2018

8/05/2018 - 16:34

La vigésimo cuarta edición del Festival Bluescazorla va tomando forma y aglutina ya 12 artistas confirmados, en un festival que se celebrará el 12, 13 y 14 de julio y en el que las mujeres van a tener un protagonismo merecido.

CAZORLA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

En esta ocasión, Bluezcazorla ha confirmado un plantel de artistas femeninas como Ana Popovic, Shirley Davis, Nat Simons, Lindsay Beawer, Jenny & The Mexicats y Txako Jones que se unen a los ya confirmados John Primer, Eric Gales, Toronzo Cannon & The Chicago Way, The White Buffalo, Alv McMartin y Tremendo Road.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ha manifestado a Europa Press que "este año es especial en la reivindicación en la igualdad de la mujer en el mundo laboral y que mejor manera de manifestarlo que incluyendo un plantel de artistas femeninas de renombre que dan un gran impulso a un cartel muy prometedor y que aún le faltan más de la mitad de artistas por confirmar".

En esta línea, ha destacado la presencia de artistas como Ana Popovic que "nos visitó hace once años y que en la actualidad es una de las guitarristas más importantes del mundo".

Al hilo, ha recalcado "la inclusión de dos mujeres con un potencial enorme como la canadiense Lindsay Beawer y la inglesa Shirley Davis y la inclusión de artistas nacionales como Nat Simmons, Jenny & The Mexicats y Txako Jones que muestran la fuerza musical que está teniendo nuestro país en los últimos años".

El primer edil ha reconocido que Cazorla "durante toda la época estival registra una ocupación muy alta", pero reconoce que eventos de calado internacional que mueven a miles de personas "producen picos imprescindibles para el crecimiento turístico y para continuar con la proyección del municipio al exterior". El pasado año, Bluescazorla acogió en torno a la música a más de 20.000 personas durante un largo fin de semana y según las previsiones "podríamos superar estas cifras, que ya de por sí son muy altas", ha apostillado.

Estos son tan solo los primeros nombres del BluesCazorla que en esta edición de 2018 celebra sus 24 años de blues en España y que ha sido reconocido como mejor festival de blues internacional por la BluesFoundation de Memphis y varias nominaciones a los premios Fest a nivel nacional.

Además, como viene siendo tradición, el BluesCazorla una vez más sin haber anunciado el grueso de su cartel que estará formado por más de treinta bandas ya ha conseguido agotar prácticamente el 90 por ciento de las plazas hoteleras de la ciudad para este fin de semana.