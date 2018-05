La catedral del mar, un drama medieval "crudo e intimista" con Aitor Luna y Michelle Jenner, llegará en mayo a Antena 3

Venganza, amor y traición. Esos son los ingredientes de la nueva apuesta de Antena 3 por la ficción original. Basada en la archiconocida novela de Ildefonso Falcones, La catedral del mar llegará a la pequeña pantalla a finales de este mes de mayo para, a través de la construcción del conocido templo barcelonés del siglo XIV, retratar todas las injusticias que asolaron aquella época. En palabras de su protagonista, Aitor Luna (Arnau), se trata de una serie "intimista, seca y cruda" en sus inicios, pero que a medida que avancen los 8 capítulos "se irá abriendo y creciendo junto a los personajes".

"Para conseguir la libertad tiene que haber amor, dolor, traición... y por ahí se mueve la serie", explica Luna durante la presentación de esta ficción producida por Atresmedia en colaboración con Diagonal TV, La Catedral del Mar A.I.E. y Televisió de Catalunya. El actor guipuzcoano afronta este papel con ganas pero también con respeto, dado el éxito de la novela de Ildefonso Falcones. "Lo que más te inquieta es el paso del tiempo, ya que abarca desde los 19 hasta los 69 años", confiesa al respecto de Arnau Estanyol.

De niño, Arnau es criado por su padre, Bernat (Daniel Grao), quien se ve obligado a obligar a viajar a la ciudad tras una traumática experiencia como vasallo que acaba con la cordura de su mujer. Siempre fiel a sus principios, el protagonista se irá haciendo mayor a medida que adquiere experiencia. Convertido ya en un hombre rico e influyente, se enfrentará a los nobles y al clero en plena Inquisición.

EL DRAMA DE LA MUJER

En este camino de obstáculos, Arnau no está solo. Con mejor o peor suerte, el amor siempre está presente en su vida. Silvia Abascal interpreta a Elionor, una pérfida miembro de la nobleza que no duda en despreciar al pueblo y a quien su padre obliga a contraer matrimonio con el personaje de Aitor Luna. "Me apetecía mucho interpretar a un personaje oscuro y complejo", confiesa Abascal, con dilatada experiencia en el teatro además de en televisión. "Además, hacerlo con compañeros con los que me llevo tan bien como Aitor, Michelle (Jenner)... y sin necesidad de pedir perdón, es muy divertido", remata entre risas.

Tanto Luna como Abascal destacan que no se trata de una serie histórica, sino que el ritmo y las tramas entre los diferentes personajes son las verdaderas protagonistas. "Hay que contar tantas cosas que cada capítulo es una nueva película", sentencia la actriz madrileña en relación al cambio de tono entre cada episodio. Elionor, que aparece más en los capítulos finales, es una de las muchas mujeres que protagonizan La catedral del mar, donde los papeles femeninos, a pesar la época en la que les toca vivir, son verdaderamente potentes.

"Fue una época terrible sobre todo para la mujer, a la que se trataba como ganado", explica Michelle Jenner. La actriz barcelonesa cambia las solemnes vestimentas de la reina Isabel por los sucios ropajes de Mar, una huérfana joven valiente y generosa cuya vida da un vuelco al conocer a Arnau. "Me gusta mucho el cambio que se le ve en la serie. Empieza como una niñita perdida pero, tras una serie de cosas muy duras, se convierte en una mujer luchadora y consciente de lo que quiere... y de a quién quiere", confiesa Jenner en torno a la figura del protagonista.

"En la serie se dibuja cómo se trataba a la mujer en aquella época, pero también se deja claro que no por eso dejaban de ser fuertes. Se cuenta como fue: es duro pero es real", confiesa Michelle antes de señalar que "han pasado siglos, pero hay cosas por las que parece que no haya pasado tanto tiempo".

Silvia Abascal ahonda en el protagonismo femenino y explica su experiencia durante el rodaje. "No hemos evolucionado tanto. En la serie se habla de un periodo histórico que te hace pensar que, aunque con diferencias en la forma, se sigue matando a una mujer por el simple hecho de serlo, sigue habiendo mucho odio hacia religiones diferentes... son temas difíciles y crueles pero muy interesantes de contar", relata la actriz protagonista.

CON NETFLIX EN EL HORIZONTE

Con guion de Rodolf Sirera, Antonio Onetti y Sergio Barrejón, la serie dirigida por Jordi Frades llegará a Antena 3 en una fecha todavía por determinar a finales de mayo. Más tarde, presumiblemente en el mes de septiembre, el gigante llamado Netflix podrá disponer de todos los capítulos en su catálogo de streaming.

"No he querido hacer una serie grandilocuente, pero sí ascendente. Va aumentando su intensidad a medida que la catedral va creciendo", ejemplifica Frades, director de La corona partida (2016), cinta que actuó como secuela de la serie Isabel. El cineasta califica su obra como "dura y cruel" y, para terminar, recurre al mismo discurso que las protagonistas: la justicia y el trato a la mujer que se representan en La catedral del mar "quizá no estén tan alejados de la actualidad".