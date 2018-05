Cultura ve "escasas" las mayorías a favor de la reforma de estatutos de la SGAE y pide reforzar mecanismos "anti rueda"

8/05/2018 - 18:00

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte considera "escasas" las mayorías de la Junta Directiva que este lunes han dado el aprobado a la propuesta de nuevos estatutos presentada por el actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y que ahora deberá someterse a la votación de la Asamblea General.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según han señalado fuentes ministeriales a Europa Press, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo recuerda a la SGAE que ha de culminar la reforma estatutaria en un plazo de tres meses, tal y como establece el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de abril, y que el Congreso tiene previsto aprobar este miércoles.

Además, ha subrayado que su aprobación precisa de la autorización de este Ministerio, que "podrá rechazar aquellos apartados de los Estatutos que no sean acordes con la Ley de Propiedad Intelectual y que no favorezcan los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual".

Para tramitar dicha autorización, tras la solicitud de SGAE a presentar en el plazo de un mes tras su Asamblea, el Ministerio iniciará el correspondiente procedimiento administrativo en el que se dará audiencia a todos los interesados afectados para que puedan hacer valer su opinión y aportar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus intereses.

Fuentes del Ministerio han señalado que si no se cumple el plazo de tres meses que establece este Real Decreto, el Gobierno podría "apercibir" e intervenir a la SGAE "sin necesidad de un proceso sancionador previo", como ocurría hasta ahora.

"CRITERIOS DE REPARTO MÁS JUSTOS"

Por otro lado, el Ministerio ha hecho referencia también a otras materias que recoge esta propuesta de estatutos y que no están relacionadas con su adecuación al recientemente aprobado Real Decreto. En este sentido, considera que "debería mantenerse el statu quo", a la espera de que se alcance "una mayoría más amplia que respalde su modificación y que, a fecha de hoy, parece no existir".

Asimismo, y en cuanto a la aprobación de una serie de modificaciones de su Reglamento de reparto, el Ministerio considera necesario "reforzar los mecanismos anti rueda y criterios de reparto más justos entre los asociados independientemente de la rama a la que pertenezcan, en cumplimiento del laudo de la OMPI".

Por último, recuerda que, tras la reforma introducida en la Ley de Propiedad Intelectual, las modificaciones de los reglamentos de reparto de las entidades de gestión "tienen que ser ratificadas por sus asambleas generales".

"Hasta el momento, este Ministerio no tiene conocimiento de que la referida reforma del reglamento de reparto de SGAE haya sido ratificada por su asamblea general, por lo que SGAE no debería aplicarla en los próximos repartos so pena de infringir la Ley de Propiedad Intelectual", concluye.