Sastrón responde a Cultura que la Asamblea debe aprobar los estatutos por mayoría cualificada y dice que no hay novedad

8/05/2018 - 18:44

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha afirmado este martes en declaraciones a los medios que la Asamblea General deberá aprobar ahora por "mayoría cualificada de tres cuartos" su propuesta de nuevos estatutos que ha aprobado este lunes la Junta Directiva.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Sastrón ha hecho estas declaraciones en respuesta a las palabras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha calificado de "escasas" las mayorías con las que se ha dado el visto bueno a esta propuesta, que debe someterse ahora a la votación de la Asamblea General.

El presidente de la SGAE ha reconocido que le ha chocado este mensaje porque "no dice nada que no se conozca", por lo que cree que está dirigido a la "opinión pública". "Nada de lo que dice es novedad", ha manifestado.

Sastrón ha resaltado que "los estatutos no los aprueba la Junta" y que lo que se ha hecho es hacer llegar una propuesta a la Asamblea que debe aprobarlos por mayoría de tres cuartos.

Además, y en referencia al recordatorio de Cultura acerca de la obligación que tiene la entidad de contar con la autorización del Gobierno para la aprobación de los estatutos, Sastrón ha indicado que es algo que también sabe la entidad. "Se ha hecho como se debe hacer", ha afirmado.

Respecto al empate de la votación de este lunes que Sastrón desempató con su voto favorable, el presidente de la entidad ha afirmado que en una propuesta de estatutos "lo normal" es que su voto sea "afirmativo". "Si existe voto dirimente, como existe hace muchos años, se ejecuta directamente", ha dicho.

Además, el presidente de la SGAE ha indicado que la Junta Directiva "es producto de la votación de los socios" y ha señalado que "lo que hay que intentar es entenderse", al igual que ocurre en el "Parlamento", tal y como ha indicado, que no considera "sinónimo de unidad".

Sastrón ha afirmado que nunca ha dejado de hablar con Cultura y ha asegurado que tienen todos los borradores, y que el que se ha presentado en la Junta Directiva ha contado con una serie de incorporaciones "fruto del debate" que ha existido. "Ellos dirán si se adapta o no a la legalidad", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que no cuenta con elementos que no existan en otros estatutos de otras entidades.