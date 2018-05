Un Teatro Nacional de la Danza o "acabar" con los recortes, peticiones del sector cultural español al Parlamento Europeo

8/05/2018 - 19:35

Un Teatro Nacional de la Danza, poner en marcha campañas contra la piratería o el desarrollo de un plan estratégico que ponga de relieve el "valor económico" de la cultura y "acabar con los recortes" son algunas de las peticiones que han trasladado representantes del sector en España al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Medio centenar de representantes culturales ha acudido a la sede del Parlamento Europeo en Madrid para mantener un diálogo con Tajani, quien ha escuchado las reclamaciones y se ha comprometido a estudiarlas.

Entre los asistentes había personalidades del mundo del cine, del sector editorial, del arte, el teatro, la danza, el circo o instituciones como la RAE o el Instituto Cervantes. A la conclusión del acto, Tajani tenía una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y muchos de los participantes le han pedido que le hiciera llegar estas reivindicaciones.

"Voy a tener que pedir a Rajoy que hable con Cultura", ha comentado entre risas Tajani durante un momento del encuentro. Por el sector cinematográfico, el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara, ha instado al presidente del Parlamento Europeo que le inste a Rajoy a "tomarse en serio" la cultura.

"Desde la crisis, no se ha recuperado el presupuesto cultural, estamos sin un plan estratégico y con una mínima inversión", ha lamentado Guevara. También de este sector se ha pronunciado el actor y director Daniel Guzmán, quien ha reiterado la idea de que la cinematografía "ayuda a mejorar como país" --ha recordado que "todo el mundo quiere al cine español"-- o la productora Miriam Ruiz-Mateos, que ha reclamado que las ayudas a las películas vayan "a las operas primas y no se las queden los cuatro de siempre".

"Sería bueno hacer llegar el cine europeo a la educación. No le encargo nada para Rajoy porque no tendría horas suficientes", ha ironizado la miembro de la junta directiva de la Academia de Cine, Ana Amigo. El productor teatral Jesús Cimarro ha reclamado por su parte "una defensa clara" de la cultura europea desde el Parlamento Europeo. "Parece mentira que no tengamos una marca en Europa", ha lamentado.

El director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, ha reclamado "un teatro propio" para la danza. "Como en cualquier otra capital en Europa, es importante que los amantes de la danza o el flamenco sepan que en Madrid hay un Teatro Nacional", ha afirmado.

El bailarín Víctor Ullate ha insistido en la importancia de contar con ayuda económica para salir al exterior. "En estos 30 años dirigiendo una compañía he tenido momentos en los que quería que la tierra me tragase. Con la crisis el presupuesto anual es un 40% menos y, si no tienes presupuesto, no puedes viajar", ha apuntado.

Mientras el director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, ha insistido en que "la cultura no es un gasto, es una inversión que genera riqueza", la periodista y escritora Sonsoles Ónega ha reclamado una "armonización" en los procedimientos administrativos para bloquear las webs con contenidos piratas y "campañas de sensibilización" frente a esta actividad ilícita.

"MATAR" LA CULTURA EUROPEA

Tajani ha respondido a cada compareciente centrándose en la importancia de la identidad cultural, más allá de los aspectos económicos que centran la gran parte de los debates sobre Europa. "Si matamos la cultura europea, matamos a Europa", ha añadido.

El dirigente europeo ha hecho una mención expresa a Google, señalando la relevancia en el papel de la difusión cultural estadounidense. "No es justo que gane aquí mucho dinero y lo envíe a Estados Unidos y luego se emplee para la difusión de películas americanas", ha señalado.

CRECE EL ESPAÑOL

Además de avanzar que en los próximos presupuestos europeos se contemplen más partidas para "proteger" actividades culturales o "reducir la presión fiscal", Tajani ha aludido al Brexit y al empleo de la lengua inglesa en la UE.

"El inglés siempre será una lengua de trabajo pero vamos a hablar más utilizando otras lenguas. Por ejemplo, el español está subiendo mucho, es una lengua que estudian los jóvenes y es útil para trabajar en Latinoamérica y está subiendo en Estados Unidos", ha concluido.