James Blunt, Azealia Banks, The Vamps y Alfred, nuevas confirmaciones del Arenal Sound 2018

9/05/2018 - 13:16

El festival castellonense Arenal Sound anuncia nuevos artistas para su novena edición, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Burriana. Con el cartel de 'entradas agotadas' desde hace más de tres meses, la cita sigue sumando nombres a su cartel, aunque no serán los últimos.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

En esta tanda su suman James Blunt, Azealia Banks, The Vamps, Zoé, Jax Jones, Alfred García (OT), Rels B, David Otero, Full, ElyElla, Delaporte, The Zombie Kids, Ley DJ, Sandro Ávila, Brian Van Andel, GoMad! & Monster, Subshock & Evangelos, Innmir, Nation, Kuve, El Tío La Careta, Vendetta, Frida, Six To Fix, King Kong Boy y Talent Zazo & Gxurmet.

Todos ellos se suman a un cartel interminable en el que están Chrystal Fighters, Bad Bunny, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Rozalén, La M.O.D.A., Maldita Nerea, Taburete, Carlos Sadness, Dorian, La Pegatina y muchos otros.