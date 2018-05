Mikel Izal niega las acusaciones de acoso sexual y habla de "horrible campaña" contra su persona

9/05/2018 - 14:16

Mikel Izal ha salido al paso de las acusaciones de acoso sexual que le han convertido en trending topic en Twitter en las últimas horas, con un comunicado en el que el músico, líder del grupo IZAL, habla de una "horrible campaña en redes" contra su persona. "Me veo obligado a emitir este comunicado, en uno de los peores días que recuerdo, y los de mi familia", destaca.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

En esta línea, añade: "Las redes sociales han sido y son una gran herramienta en estos años para el desarrollo de mi vida profesional. Pero, como nada es blanco o negro, acaban de mostrarme su lado más terrible, dañino, injusto y falaz. Ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles, usando además como arma aquello que quién me conoce sabe que me revuelve el estómago: el menosprecio a la mujer".

Según destaca, "no hay nada de gracioso, entretenido o ingenuo en esos textos acusadores y gratuitos, que circulan libremente por la red" y que le hacen "pasto de las llamas" en esta ocasión a él y "mañana quién sabe a quién". "No solo destapan y atentan contra la vida privada, un derecho de tod@s, a golpe de click, sino que banalizan, monetizan y manosean problemas muy graves que son lacra social y tarea de la Justicia", apostilla.

En esta línea, afirma que "por supuesto" niega "rotunda y categóricamente cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual no consentida". "Ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad", apunta, al tiempo que agrega: "En cuanto al desarrollo de mi vida privada, es posible que algunos y algunas, personas individuales o colectivos, estéis esperando detalles concretos. No creo que hagan falta. Todo lo acontecido, es mío y de quienes me rodean".

Por eso, afirma que ha llevado su vida privada en privado, "siempre desde el respeto a la otra parte, de forma honesta, transparente, sin absolutamente ninguna actitud vejatoria". "A partir de aquí, me reservo el derecho de tomar las acciones legales que se consideren oportunas", concluye.