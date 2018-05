Los protagonistas de la contracultura cuentan su historia en Primera Persona

Barcelona, 9 may (EFE).- La escritora Virginie Despentes, la feminista Vivian Gornick y Sheela, la controvertida mano derecha del líder espiritual Osho y protagonista de la serie Wild Wild Country, participarán en el próximo festival Primera Persona, que organiza el CCCB para dar voz a autores protagonistas de la contracultura.

El director del CCCB, Vicenç Villatoro, ha explicado en la presentación del Primera Persona, que se celebrará en este centro cultural barcelonés del 11 al 12 de mayo, que el mismo no está planteado como un festival de "vidas ejemplares ni modelos políticos", sino que acude "gente a la que le han pasado cosas interesantes y que ha encontrado un lugar para contarlas".

El codirector del festival, el periodista y escritor Kiko Amat, ha asegurado que, para esta edición han intentado reunir a artistas (en el sentido más amplio del término) que no aparecen en los suplementos culturales o se han escapado de la cultura "mainstream", pero que tienen una gran importancia por la fuerza de sus historias.

El plato fuerte del festival llegará en la segunda sesión del 11 de mayo, cuando subirá al escenario Sheela, la protagonista de la serie documental de Netflix 'Wild Wild Country', que relata la historia de una secta originaria de India que se instaló en un poblado estadounidense semiabandonado en la década de los ochenta.

Sheela Birnstiel (India, 1949), conocida simplemente como Sheela, era la secretaria personal del maestro espiritual Osho y un personaje muy controvertido, pues tuvo que cumplir una condena de dos años y medio en una cárcel estadounidense, acusada de intento de asesinato, envenenamientos con salmonela y fraudes de inmigración.

El codirector del festival, Miqui Otero, ha dejado claro que la intención no es "hacerle un monumento", sino que será una oportunidad de que pueda responder las preguntas que no quedan resueltas en la serie y aclarar los aspectos más oscuros de su historia, en una entrevista que "no tiene por qué ser amable".

Otra de las protagonistas del Primera Persona será la pintora, cineasta y artista visual Gee Vaucher, que perteneció a la influyente banda de anarcopunk inglesa CRASS (1977-1984), que, según Amat, "revolucionó el concepto de la autogestión" y "puso bastante nerviosos a los miembros del parlamento inglés por sediciosos".

Vaucher conversará con la escritora y activista barcelonesa Brigitte Vasallo en la sesión de clausura del festival, el 12 de mayo, que cerrará la francesa Virginie Despentes, una escritora que en sus novelas ha conseguido "explicar la fractura de esta sociedad de una manera que nadie más ha acertado a hacer", ha asegurado Amat.

Inaugurarán la cita, el 11 de mayo, los periodistas y escritores Carles Porta y Joan Oleaque, que conversarán sobre crónica negra con el productor televisivo Ramón Campos (creador de "Las chicas del cable" y "Fariña", entre otras) y repasarán algunos casos de "true crime catalán" o el crimen de Alcàsser.

La primera sesión continuará con la presencia de la neoyorquina Vivian Gornick, que es una de las escritoras feministas más respetadas en la actualidad y ha publicado libros como "Apegos feroces", en el que habla sobre "la relación con la madre en términos descarnados, pero nunca histéricos", ha apuntado Amat.

El 12 de mayo visitará el Primera Persona una de las figuras clave de la cultura afroamericana, el escritor Ishmael Reed, que junto a la filósofa y activista Marina Garcés intentarán explicar "la contrahistoria" de EE.UU. y Barcelona, pero "no con una racionalidad blanca", como ha destacado Otero.

El cartel lo completan el experto en glam rock Simon Reynolds, el dibujante de cómics Tom Gauld, la cantante madrileña Christina Rosenvinge y las directoras de cine Carla Simón y Elena Martín, que relatarán, en Primera Persona, las historias detrás de sus obras y sus vidas.