La escritora Vivian Gornick: "Tendrán que pasar muchos años para que el #MeToo cambie nuestras vidas"

10/05/2018 - 17:58

La escritora Vivian Gornick, libro del año en 2017 para el Gremio de Libreros de Madrid por la edición en español de 'Apegos Feroces' (Sexto Piso), cree que "tendrán que pasar muchos años para que el #MeToo cambie las vidas" de la sociedad actual.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Todo lo que las feministas radicales dijimos hace 40 años no causó un gran cambio en el momento, pero el ruido que hicimos ha tenido su efecto en generaciones posteriores. Así es como funcionan los cambios sociales y, ahora con el #MeToo, todo este enfado y crítica pública servirá para las nuevas generaciones", ha señalado la autora en una entrevista.

Para Gornick, la igualdad entre hombre y mujeres es "la cosa más difícil de conseguir y la que más tiempo va a tomar" en el marco de las revoluciones sociales. "Nada cambia tan rápido ni completamente, es una lucha para el resto de nuestras vidas: de hecho, si ahora hay un #MeToo es porque no se logró antes lo suficiente", ha lamentado.

La escritora estadounidense se encuentra de visita en España para participar este jueves en una nueva edición del festival Primera Persona en el Patio de la Casa Encendida, donde diversos creadores compartirán con el público retazos de sus vidas a través de lecturas y charlas. Ésta será la tercera edición en La Casa Encendida y el viernes 11 y el sábado 12 continuará en el CCCB de Barcelona, en su 7ª edición

Gornick formó parte del feminismo radical que surgió a comienzos de los años 70 en Estados Unidos y considera necesaria una postura como ésta para avanzar en los derechos sociales. "Gente como yo fue radical para que otras personas tuvieran esos cambios en su día a día", ha resaltado. Por ejemplo, cree que la educación también sería una buena base para cambiar ciertas conductas.

"El feminismo no se debe enseñar como algo político, pero tú puedes enseñar a un chico a ver a otra chica como una camarada. En realidad, todos tenemos nuestra parte de culpa, porque es algo cultural. La consciencia lo es todo y esa es la revolución: que la gente sea consciente y reflexione acerca de sus vidas y sus roles", ha afirmado Gornick.

Preguntada sobre si ha sufrido acoso en su carrera literaria, la autora ha explicado que es algo que ha venido "de lejos, pero antes se silenciaba". "Yo en concreto no he sufrido nada grave, pero sí que había editores que te sugerían acostarse con ellos o no publicaban. Y yo, claro, buscaba otro editor", ha señalado con humor.

'APEGOS FEROCES', 30 AÑOS DESPUÉS

Treinta años después de la publicación de 'Apegos feroces', una suerte de memorias en las que la escritora cuenta su relación con su madre, llega a España una segunda parte, 'La mujer singular y la ciudad' (Sexto Piso). "Para mí, una mujer singular ahora está bien vista, algo que no tenía nada que ver cuando escribí el primer libro", ha recordado.

"Soy parte de la segunda ola de feminismo, y nosotras hicimos que ser singular fuera algo bueno, porque antes de mi generación no era nada positivo. No podías comer sola en un restaurante ni pasear por la ciudad en la forma en la que yo lo hacía, era vergonzoso", ha reiterado.

Sobre 'Apegos feroces', ha bromeado afirmando "lo buen libro que es" aún con el paso de los años. "Es una precisa grabación de cómo me encontraba y lo que pensaba. Me llevó un gran tiempo entender de las cosas sobre las que estaba escribiendo", ha concluido.