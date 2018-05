Arctic Monkeys, trending topic mundial con la salida de su nuevo disco

Tras seis años de silencio, hoy ha salido a la venta el nuevo álbum de Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino, un lanzamiento que ha convertido a la banda británica en trending topic mundial.

El sexto disco de estudio de los Arctic Monkeys,Tranquility Base Hotel & Casino, no ha gustado a muchos de sus fans por un cambio bastante drástico de su sonido característico. La banda británica ha cambiado sus guitarras por el sonido del piano y esto ha suscitado las críticas en redes sociales.

Si los Arctic sacan un disco "comercial", como AM, se quejan. Si quieren innovar un sonido menos mainstream, sin single, y completamente distinto, se quejan. ¿Están seguros de que les gusta Arctic Monkeys?

A veces por snob se confunden conceptos. El nuevo disco de los Arctic Monkeys no es más maduro porque suena un pianito y se escucha menos la guitarra. En fin, no me gustó.