Pedro Ruiz repasa "cuatro décadas de arte y libertad" en un nuevo espectáculo

Madrid, 17 may (EFE).- Pedro Ruiz vuelve al teatro Fígaro, donde debutó en Madrid hace 40 años, con "Confidencial", un íntimo monólogo en el que repasa "cuatro décadas de arte y libertad" desde esas primeras funciones en las que siempre había "aviso de bomba": "Ahora no hay bombas, pero hay torpezas explosivas", ha dicho hoy.

"Confidencial" se estrenará el 30 de mayo, un montaje que ha sido presentado hoy por Ruiz junto al periodista Jordi Évole, que ha improvisado una entrevista al "showman" y escritor.

"Me gusta estar aquí con mi amigo Pedro para presentar su espectáculo. He venido simplemente porque te quiero, ya está, no hay más motivo que ese", ha dicho Évole a Ruiz, quien ha recordado su debut en Madrid hace 40 años con "Historias de un Ruiz-señor".

Ese espectáculo, "francamente divertido", ha explicado, funcionó muy bien en Barcelona, porque allí había "más libertad" que en Madrid, donde "había cada noche amenaza de bomba en casi todos los teatros".

"Ahora no hay bombas, evidentemente, pero hay torpezas explosivas y estamos en un momento peligroso. Es otro peligro distinto al de antes, porque antes se salía de una mala situación en búsqueda de una nueva, y ahora se ha establecido una mala que parece permanente", ha denunciado.

"Confidencial" presentará a un Ruiz "sencillo, cercano, sincero, revelador y múltiple" con un escenario que los espectadores sentirán como "muy cercano" gracias a una cuidada pero sencilla iluminación y una escenografía con pocos elementos.

Ruiz contará anécdotas reales de su vida, que por su carácter polifacético abarcan ámbitos como la política, el deporte o el cine, vividas con personajes emblemáticos, además de pleitos y vivencias insólitas, intercaladas con canciones.

Mario Conde, Sara Montiel, Rocío Jurado, Salvador Dalí, Camilo José Cela, Serrat, Pujol, Bertín Osborne o Carlos Cano serán los personajes secundarios de esta crónica de "cuatro décadas de arte y libertad" cuyos últimos quince minutos se dedicarán a preguntas del público.

"El espectador encontrará un Pedro más distante, más incrédulo, más tierno pero igual de divertido. Creo que he cometido muchos errores en mi vida, y uno de ellos ha sido hacer espectáculos muy estridentes", ha comentado Ruiz, y ha añadido que "cuando vuelva a la televisión", cosa "que hará", mantendrá este nuevo tono.

A pesar de ese tono y de "desvincularse de la actualidad", en este espectáculo no se ha mordido la lengua y ha sostenido que la "democracia es la dictadura del dinero" y que hay una "agresión permanente en la libertad de expresión", mientras que, sobre Cataluña, en este momento "solo diría dos cosas".

"Quiero ver en dos butacas de este teatro, sentados juntos, al señor Rajoy y al señor Torra. Y que vengan y se diviertan juntos. Y que paguen. Que además creo que los dos son actores manifiestamente mejorables. Yo en el tema de Cataluña quiero ser puente y llevarme bien con la gente de a pie", ha concluido.