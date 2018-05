Bianco pide "diálogo" a Cultura y trabajadores para la fusión con el Teatro Real: "Puede llegar a ser interesante"

17/05/2018 - 14:59

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha pedido este jueves 17 de mayo "diálogo" tanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como a los trabajadores para llegar a un acuerdo sobre la fusión de su teatro con el Teatro Real, un proyecto que ha asegurado "puede llegar a ser interesante".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Este viaje ha empezado de una manera discutible y torpe en las formas, también conmigo, pero creo en las segundas oportunidades y puede ser interesante si se hace bien, a la luz del día y de cara", ha señalado Bianco durante la presentación de la temporada 18/19 de la Zarzuela. "Las ganas, el talante y la buena voluntad lo dirán, pero yo voy a seguir luchando por un proyecto que va más allá de los nombres", ha defendido.

El director ha hecho un aparte en la presentación para abordar esta situación "diciendo la verdad y sin miedo a las consecuencias". "Podría mentir a todo el mundo o decir lo políticamente correcto y morirme en casa de una subida de tensión, pero quiero hacer historia y decir la verdad", ha señalado.

En su repaso, Bianco ha defendido la "buena salud" económica del Teatro de la Zarzuela, que a día de hoy no tiene deudas y "está viva". "Pero sería un error pensar que el éxito solo radica en cifras económicas", ha aseverado, tras reiterar que "ahora empieza una nueva aventura" que espera "sea buena" para su teatro.

Bianco ha apuntado que el proyecto "quiere contar con un sistema jurídico útil" a través de una fundación, una propuesta que le "parece bien" --citando otros ejemplos como el Teatro de la Abadía-- si se consigue "una nueva manera más ágil de gestionar" la Zarzuela.

Por un lado, ha defendido la labor de directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Montserrat Iglesias, quien "desde el primer día hasta ayer siempre ha atendido las llamadas". "Sin su apoyo, sería imposible llevar a cabo este proyecto", ha señalado durante la presentación.

Por el otro, ha mostrado su "apoyo" a los trabajadores con quien ha "convivido todos estos años". "En la cabeza de muchos planea la incertidumbre lógica de una situación nueva, lo están pasando muy mal y por mi parte cuentan con la mejor disposición y tendrán mi gratitud hasta el final", ha defendido.

"NO TODA LA GENTE ESTÁ FELIZ CON LOS PAROS"

No obstante, ha aludido a la importancia de ese diálogo y "sentarse a hablar y escuchar a todo el mundo", aunque recordando que su labor únicamente abarcan las competencias artísticas. "No está en mi competencia, a la que ha accedido tras ganar un concurso, ni en mi sueldo: yo trato de ayudar, pero no soy el dueño", ha defendido.

Bianco ha comparado esta situación entre Cultura y los trabajadores con "una pareja que se separa y no sabe por qué, y lo que no hay es conversación". En cualquier caso, ha apuntado también a los paros que han llevado a la suspensión de varias representaciones de zarzuelas --"cuando veo que 'La tabernera del puerto' se ha representado solo dos veces, me duele el alma", ha lamentado--.

"No puedo opinar sobre los paros porque vivo en un estado democrático y, si la mayoría ha elegido eso, yo lo apoyo. Pero también puedo decir que no toda la gente que está haciendo el paro está feliz cuando se lleva a cabo. He pedido no olvidarnos del público, porque es gracias a ellos que existimos", ha indicado.

UN DIRECTOR "CONCILIADOR": "NO QUIERO GUERRAS"

El director ha resaltado con humor que esta declaración "no tiene nada de despedida, aunque suene a tango" y ha defendido que, el hecho de presentar la temporada solo --en otras temporadas ha estado acompañado por la propia Iglesias o el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo-- no se lo toma "a mal".

"Desde el pasado 6 de marzo lo he pasado muy mal, pero todo eso ha ido cambiando y ahora estoy muy bien. Soy conciliador y no quiero guerras, todo lo que siento lo he dicho aquí y lo que no quiero son titulares que puedan hacer daño a mucha gente que trabaja conmigo", ha concluido.